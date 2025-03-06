إيلاف من لندن: أعلن الجيش الأردني أن حرس الحدود اشتبك فجر اليوم الخميس مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت عبور الحدود الشمالية للأردن من سوريا، وهي ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.



ونجم عن الاشتباكات مقتل أربعة من المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح اوتوماتيكي (كلاشنكوف)، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية بأنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية

يشار إلى أنه في يناير الماضي، اتفق الأردن وسوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والعمل على منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول مسؤولون غربيون في قطاع مكافحة المخدرات إن المنشط المسبب للإدمان المعروف باسم الكبتاغون يجري إنتاجه بكميات كبيرة في سوريا منذ سنوات، وإن الأردن هو طريق عبوره إلى دول الخليج المنتجة للنفط.