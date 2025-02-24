إيلاف من القدس: أكد الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة تهريب مخدرات إلى إسرائيل من مصر في وقت سابق الإثنين، باستخدام طائرة بدون طيار.

ووفقاً للمصدر فقد تم تحديد الطائرة بدون طيار وهي تعبر الحدود من مصر إلى إسرائيل، وقامت قوات كتيبة بارديلاس العاملة في المنطقة بالتقاطها

وفقًا للجيش الإسرائيلي، وجد الجنود أن الطائرة بدون طيار كانت تنقل كيلو غرامين (حوالي 4.5 رطل) من الماريجوانا.

ووفقاً لـ"جيروزاليم بوست" فإنه خلال الأشهر الأخيرة، كانت هناك محاولات متكررة لإحضار الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية باستخدام طائرات بدون طيار، وتابع المصدر :"كما كانت هناك أيضًا محاولات لتهريب مواد محظورة مماثلة من إسرائيل إلى غزة باستخدام طائرات بدون طيار".