إيلاف من لندن: بدأ وفدا الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثات السلام اليوم في جدة، بينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر قبل انطلاق الاجتماعات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الوفدين الأميركي والأوكراني على طاولة واحدة يتوسطهما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن الوطني مساعد العيبان.

ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تؤدي المحادثات في جدة إلى إحياء العلاقات "البراغماتية" مع الولايات المتحدة بعد لقاء بالبيت الأبيض الشهر الماضي شهد مناوشات كلامية بين زعيمي البلدين.

ويمثل كييف في المحادثات وزير الخارجية أندريه سيبيا ووزير الدفاع رستم عمروف، بينما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هو أعلى مسؤول أميركي على طاولة الاجتماعات.

أشياء صعبة

وقال روبيو الذي لم يكن مقررا أن يلتقي زيلينسكين قبل المحادثات إن كييف يجب أن تكون "مستعدة للقيام بأشياء صعبة". ويتعيين على زيلينسكي تحسين العلاقات بعد زيارته الكارثية لواشنطن، والتي انحدرت إلى جدال مع الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس. والاستخبارات - والتي أوقفتها مؤخرًا.

وقال وزير الخارجية الأميركي للصحفيين إنه إذا توصلت أوكرانيا وأمريكا إلى تفاهم مقبول لدى السيد ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع دفع إدارته نحو محادثات السلام.

وقال روبيو: "ما نريد أن نعرفه هو، هل هم مهتمون [ب] الدخول في نوع من محادثات السلام والخطوط العريضة العامة لأنواع الأشياء التي يمكنهم النظر فيها، مع الاعتراف بأنها كانت حربًا مكلفة ودموية بالنسبة للأوكرانيين".

واضافك "لقد عانوا كثيرًا وعانى شعبهم كثيرًا. ومن الصعب في أعقاب شيء من هذا القبيل حتى التحدث عن التنازلات، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا ومنع المزيد من المعاناة".

وقال السيد روبيو: "لن أضع أي شروط على ما يجب عليهم فعله أو ما يحتاجون إلى فعله. أعتقد أننا نريد الاستماع لمعرفة مدى استعدادهم للذهاب ثم مقارنة ذلك بما يريده الروس ومعرفة مدى التباعد الحقيقي بيننا".وأضاف: "أهم شيء يجب أن نتركه هنا هو الشعور القوي بأن أوكرانيا مستعدة للقيام بأشياء صعبة، مثل أن الروس سيضطرون إلى القيام بأشياء صعبة لإنهاء هذا الصراع".