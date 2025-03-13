إيلاف من لندن: في خطوة لافتة ومفاجئة، اعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا التي تعرف عادة بـ(NHS) لإعادة إدارة الخدمات الصحية إلى "السيطرة الديمقراطية".

وتابع رئيس الوزراء، متحدثًا في مدينة هال شمالي إنكلترا، أن مُثقلة و"غير مُركزة". وتُمثل هذه الخطوة تراجعًا جزئيًا عن إعادة تنظيم الخدمات الصحية بقيادة حزب المحافظين عام 2012، والتي أدت إلى إنشاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا لإدارة أعمالها اليومية.

لكن الحكومة تقول إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، التي توظف 13500 شخص، تعاني من "مستويات مُرهقة من البيروقراطية دون أي خطوط واضحة للمساءلة".

كلام وزير الصحة

وصرّح وزير الصحة ويزلي ستريتنغ بأن ذلك سيضمن تقديم الهيئة رعاية صحية أفضل وقيمة أفضل مقابل المال، لكن ذلك يعني فقدان آلاف الأشخاص لوظائفهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء بأن إغلاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا سيستغرق حوالي عامين.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه الخطوة، التي أعلنها رئيس الوزراء بشكل مفاجئ اليوم الخميس، "إجراء ضروري" للوفاء بوعد حزب العمال بتقليص قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ولم يتمكن المتحدث باسم رئيس الوزراء من تحديد رقم لفقدان الوظائف نتيجة الإغلاق، لكن وزير الصحة قال إنه يأمل في خفض هذه الأعداد (حوالي 15,300 في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، و3,300 في وزارة الصحة الحكومية) بنسبة 50%.

وأضاف المتحدث أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة سيوفران حوالي 45 مليار جنيه إسترليني لإنفاقها في مجالات أخرى ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ولم يؤكد داونينغ ستريت موعد اتخاذ قرار إلغاء الهيئة الإدارية.

كما أصرّ على أن ستارمر لا يحاول انتقاد موظفي الخدمة المدنية بخططه الإضافية لإصلاح الخدمات العامة.

خطوة كبرى

وإذ ذاك، يُعدّ إلغاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا "خطوة كبرى" ويمثل "إعادة تنظيم كبرى" للخدمة الصحية.

ويقول مراسل (سكاي نيوز) السياسي روب باول إن الفكرة "لا تحل في حد ذاتها التحديات الهائلة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

ومع ذلك، قد "توفر المزيد من الأموال لحلها" - وذلك بشكل رئيسي من خلال خفض الوظائف وضم وظائف أخرى إلى وزارة الصحة.

ومن خلال منح المزيد من السلطة للسياسيين، فإن ذلك يسمح لهم بمزيد من السيطرة ومحاولة التعامل مع هذه المشاكل بكفاءة أكبر دون المرور بمستويات أكثر بيروقراطية.

لم تفلح

ويقول المراسل: "يتفق معظم الناس على أن فكرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا لم تُفلح كما هو مُخطط لها، إذ انتهى بها الأمر إلى تكرار وزارة الصحة للكثير من العمل.

ويضيف: "لقد انتهى الأمر بوزراء الصحة الذين يجدون صعوبة في معالجة المشكلات بسرعة وفعالية"، وهو ما يُفسر ربما ترحيب وزراء الصحة السابقين من حزب المحافظين، مثل جيريمي هانت، بهذه الخطوة.

لكن الرعاية الاجتماعية تُمثل المشكلة الأكبر. وقد طُرح هذا الموضوع في مجلس العموم اليوم الخميس من قِبل الديمقراطيين الليبراليين، ولكن لم يُذكر كثيرًا بخلاف ذلك.

ومع تأجيل الحكومة لهذه القضية من خلال مراجعة أخرى، من المقرر ألا تُصدر تقريرها قبل عام ٢٠٢٨، فإنها أزمة لن تنتهي قريبًا، وستظل تؤثر على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.