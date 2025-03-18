إيلاف من القاهرة: أكدت مصادر طبية في قطاع غزة فجر الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية المكثفة على القطاع إلى أكثر من 200 قتيل.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى مقتل أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة الطوارئ في حماس، كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية مقتل محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية التابعة لحماس بالقصف الإسرائيلي فجر الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم الجوي شمل اغتيال قيادات عسكرية وقيادات سياسية في حركة حماس.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم على غزة سيستمر وسيتوسع إلى ما هو أبعد من القصف الجوي، ويقود رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، استئناف الهجوم على قطاع غزة، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار من مقره في كرياه في تل أبيب.

وتم إعداد خطة الهجوم وإبقائها سرية داخل جيش الدفاع الإسرائيلي بهدف إحداث مفاجأة في الهجوم، وفقاً لما أعلنه موقع اكسيوس الاستخباراتي الأميركي، كما تم الكشف عن أن الضربات الإسرائيلية تمت التنسيق الكامل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كاتس يتوعد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش لن يتوقف عن القتال "حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم"، متوعدا بتحقيق "جميع أهداف الحرب" عبر "قوة لم تعرفها حماس من قبل".

وقال كاتس في بيان نشره موقع "يديعوت أحرونوت": "عدنا الليلة إلى القتال في غزة في ظل رفض حماس الإفراج عن الرهائن وتهديداتها باستهداف جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمجتمعات الإسرائيلية".

وأضاف "إذا لم تُفرج حماس عن جميع الرهائن، فستُفتح أبواب الجحيم في غزة، وسيواجه قتلة حماس جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة لم يعرفوها من قبل".

وختم قائلا: "لن نتوقف عن القتال حتى عودة جميع الرهائن إلى ديارهم وتحقيق جميع أهداف الحرب."

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير ووزير الدفاع، أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حماس في غزة.

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد أفادت الأحد بأن حكومة نتنياهو قد توافق على شن عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة إذا لم يتم تحقيق تقدم في اتفاق تبادل الرهائن، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أن هناك دعما أمريكيا لهذه التحركات.

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتانياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.