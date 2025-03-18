إيلاف من الضفة: فيما يحصي أهل غزة جثث موتاهم جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع، مع تصاعد أعداد القتلى، اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إطلاق كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل وقف النار.

وأكد ساعر في تصريحات، اليوم الثلاثاء، "ألا وقف للنار من دون إطلاق كافة الرهائن".

كما أشار إلى أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في غزة، لذا لا يمكنها القبول بذلك"، وفق تعبيره.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حمل في وقت سابق اليوم حركة حماس مسؤولية الهجوم على القطاع. وأكد المتحدث الإسرائيلي، أورين مارموشتاين، في إحاطة صحافية مصورة أن حماس تتحمل مسؤولية التصعيد.

كما اعتبر أنه لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من مستقبل القطاع.

"حائط مسدود"

وشدد على أنه "تم استئناف القتال في غزة لتحقيق أهداف الحرب"، مضيفا أنه "لم يكن أمام إسرائيل سوى استئناف القتال". وأفاد بأن المفاوضات مع الحركة عبر الوسطاء وصلت إلى حائط مسدود.

إلى ذلك، أشار إلى أن 59 أسيراً إسرائيليا ما زالوا في قبضة حماس.

"تبرير للحرب"

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت سابق أن الهجوم جاء إثر معلومات عن إعادة حماس رص صفوفها والتحضير لهجمات جديدة.

في المقابل، أنفت الحركة ادعاءات إسرائيل حول التحضير لشن هجوم، مؤكدة ألا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد تبرير للعودة إلى الحرب.

كما شددت على أنها "تسعى مع الوسطاء من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وشلال الدم في القطاع".

أتت تلك التصريحات فيما ارتفع أعداد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى أكثر من 413 أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما جاءت بعد تعثر المفاوضات في الدوحة بعد أسابيع من المباحثات، من أجل تمديد الهدنة دون جدوى.