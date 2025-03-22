عند اندلاع أعمال العنف مؤخراً في الساحل السوري، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين التي يُزعم أنها نفذت انتقاماً للهجمات على قوات الأمن السورية، سارع المتطوعون لتقديم العون.

كانوا جزءاً من فرقة الدفاع المدني السورية المعروفة بـ "الخوذ البيضاء"، التي عملت في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضين خلال الحرب الأهلية.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وصل فريق "الخوذ البيضاء" إلى العاصمة دمشق، حيث استقبلهم مؤيدو المعارضة كأبطال.

منذ ذلك الحين، بدأوا بالعمل في مناطق أخرى من البلاد التي دمرتها الحرب.

كان معظم ضحايا الهجمات الأخيرة - التي استمرت عدة أيام في وقت سابق من هذا الشهر - من العلويين، وهم طائفة شيعية وأقلية ينتمي إليها الأسد.

قال رئيس عمليات الخوذ البيضاء في الساحل السوري، عبد الكافي كيال، لبي بي سي إن عمل المجموعة يتجاوز السياسة، موضحاً: "عندما نذهب لإنقاذ شخص، لا نسأله عن دينه أو رأيه السياسي، مهمتنا هي مساعدة المحتاجين".

BBC تم العثور على سيارات بها ثقوب رصاص بعد الهجمات

وطوال فترة الحرب الأهلية، وصف الأسد الخوذ البيضاء بأنها جماعة إرهابية، زاعماً أنها تعمل لصالح المعارضين المسلحين، لكن المجموعة لطالما أكدت أنها منظمة إنسانية محايدة، وحازت على إشادة عالمية بسبب جهودها.

وقال كيال: "نحن سوريون، ولا يمكننا فصل اهتمامنا بمنطقة عن أخرى. هذا وطننا، ونعتبر أنفسنا مظلة لخدمة جميع السوريين".

وكانت الهجمات الأخيرة في الساحل السوري هي الأعنف في البلاد منذ الهجوم المفاجئ الذي قاده الرئيس الانتقالي الحالي أحمد الشرع، وأطاح من خلاله بحكم الأسد.

وتصاعدت التوترات منذ ديسمبر/كانون الأول، عندما قتل 14 جندياً من وزارة الداخلية السورية في كمين نفذه مؤيدون للرئيس السابق بشار الأسد.

وفي أوائل مارس/آذار، اندلعت معارك بين قوات الأمن ومقاتلين موالين للنظام السابق، وأشارت التقارير إلى مقتل العشرات من الطرفين.

بعد ذلك، وُجهت اتهامات لقوات الأمن السورية بارتكاب عمليات قتل انتقامية ضد العلويين في محافظة اللاذقية الساحلية، معقل الطائفة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن أكثر من 1400 مدني قُتلوا في اللاذقية والمحافظات المجاورة مثل طرطوس وحماة وحمص.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من ما إذا كانت عمليات القتل هذه قد نفذتها قوات النظام السوري الجديد.

من جانبها، أفادت منظمة الخوذ البيضاء بأنه خلال ذروة الهجمات، كانت تجري نحو 30 مكالمة طوارئ يومياً، وقامت بانتشال أكثر من 100 جثة.

BBC فرق الخوذ البيضاء تشارك في انتشال الجثث

وقال كيال: "نحن هنا لخدمة الجميع دون تمييز"، موضحاً: "شعارنا هو من أنقذ حياةً واحدةً، فقد أنقذ البشرية جمعاء"، ومشيراً إلى أنه "لا يهم إن كان مسلماً، سنياً، علوياً، مسيحياً، درزياً، أو حتى ملحداً. هذه العائلات هي عائلاتنا".

وفي الأسبوع الماضي، انضمت بي بي سي إلى فريق الخوذ البيضاء عندما بدأ المتطوعون العمل في طرطوس إثر ورود تقارير عن مجزرة في قرية برمدا.

وانتشل الفريق عشر جثث لمقاتلين حكوميين، بدا أنها ألقيت جميعها من سفح تل إلى وادٍ، وكانت أيديهم وأرجلهم مقيدة، ما يوحي بأنهم كانوا محتجزين لدى الطرف الآخر.

واتهم صابر، وهو ضابط أمن دولة وكان حاضراً في موقع الحادث، الموالين للأسد بالمسؤولية عن مقتل المئات من زملائه، ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

وقال صابر: "عندما تحررت سوريا من نظام الأسد، بذلنا جهدنا الكامل للسيطرة على الوضع، وتوحيد سوريا بجميع محافظاتها ومكوناتها، من أجل إعادة بناء سوريا جديدة نفتخر بها في الشرق الأوسط".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت جنوداً يقتلون مدنيين، بينهم أطفال، في المناطق الساحلية التي شهدت مجازر ضد العلويين.

قال معن - شاهد عيان - لبي بي سي إن قوات الأمن قتلت ابنه وعمته، موضحاً أنه دفنهما في فناء منزله ليتمكن من البقاء بالقرب منهما.

وأضاف: "عانينا في عهد الأسد، والآن نُحاكم في ظل هذه الحكومة الجديدة".

وبكت زوجة معن وهي تنظر إلى صورة ابنها، وسألت: "ماذا فعل؟ كان في العشرين من عمره ولم يؤذِ أحداً".

وشكل الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات القتل، وأكد على ضرورة محاسبة الجناة.

لكن، إذا كانت حكومته ترغب في تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة، يرى الكثير أنه يجب عليها إثبات قدرتها على حماية العلويين، وضمان حقوق جميع المواطنين في سوريا الجديدة.