إيلاف من كييف: كانت آخر مرة ارتدى فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدلة في وقت مبكر من يوم 24 شباط (فبراير) 2022، عندما نشر مقطع فيديو يعلن فيه الأحكام العرفية في البلاد بينما كانت روسيا تقوم بغزوها الكامل لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، ارتدى زيلينسكي على نطاق واسع بنطلونات شحن سوداء أو رمادية أو كاكي اللون، وأحذية طويلة، وبلوزات، وقمصان بولو مزينة برموز وطنية أوكرانية.

وهذا يجعله يبدو أقل أناقةً من أقرانه. ولكن هذه هي النقطة.

قالت إلفيرا جاسانوفا، مصممة ماركة داميرلي، إحدى إطلالات زيلينسكي المميزة، لصحيفة بوليتيكو: "عندما يرى زعماء العالم زيلينسكي بالزي العسكري، فهذه إشارة - 'أوكرانيا في حالة حرب وأنا جزء من هذه المعركة'".

كان من المرجح دائمًا أن ينتهي لقاء زيلينسكي وترامب بالفشل بسبب التحالف بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لكن الملابس كانت بمثابة إشارة تحذير لترامب، ونادرًا ما يُرى بدون بدلته الفضفاضة المصممة خصيصًا له من بريوني وربطة عنق حمراء طويلة ما لم يكن في ملعب الجولف.

"أنت ترتدي ملابس أنيقة!"

وكان زيلينسكي يرتدي قميص بولو من تصميم جاسانوفا عندما وصل إلى البيت الأبيض، مما أثار سخرية ترامب الذي استقبل الزعيم الأوكراني قائلا: "أنت ترتدي ملابس أنيقة!".

ازداد الأمر سوءًا في المكتب البيضاوي، عندما سأله الصحفي اليميني برايان غلين: "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى منصب في هذا البلد، وترفض ارتداء بدلة. هل تملك بدلة؟ كثير من الأميركيين لديهم مشكلة مع عدم احترامك لكرامة هذا المنصب".

ردّ زيلينسكي قائلًا: "سأرتدي زيًا رسميًا بعد انتهاء هذه الحرب"، مستخدمًا كلمة "زيّ"، التي تعني في الأوكرانية "بدلة"، لكنها أكثر حدة في الإنكليزية. فردّ زيلينسكي قائلًا: "ربما زيّك، نعم. ربما أفضل، لا أعرف. ربما أرخص".

أدى ذلك إلى شنّ ترامب ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس سلسلة من الهجمات على زيلينسكي. اتهماه بعدم الاحترام وعدم الامتنان الكافي للدعم الأمريكي. طُرد الرئيس الأوكراني من البيت الأبيض، وجمّد ترامب شحنات الأسلحة الأمريكية وأوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية في محاولة للضغط على كييف للموافقة على محادثات سلام مع روسيا.

في البداية، كان رد فعل أوكرانيا هو الصدمة.

حتى أن وزارة الخارجية الأوكرانية أطلقت حشدًا مفاجئًا من مئات الأوكرانيين الذين أظهروا ملابسهم لترامب - الجنود ورجال الشرطة ورجال الاستجابة الأولية والأطباء الذين صرحوا بأن زيهم الحربي كان بمثابة بدلاتهم القوية.

لكن الرسالة وصلت إلى موظفي زيلينسكي لتجنب إزعاج الأميركيين بشأن اختيارات الملابس.

خلال المحادثات الأميركية الأوكرانية في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، ارتدى رئيس الوفد الأوكراني، أندريه يرماك، بدلة مصممة خصيصًا بدلاً من ملابس الشحن المعتادة.

ومع ذلك، فإن زيلينسكي لا يتخلى عن مظهره القتالي.

دبلوماسية خزانة الملابس

قالت زويا زفينياتسكيفسكا، وهي ناقدة ومؤرخة أزياء أوكرانية، إن انتقاد الملابس غالباً ما يكون أكثر من مجرد موضة.

قالت زفينياتسكيفسكا: "التلاعب بمتطلبات اللباس هو فعل هيمنة. ترامب متسلط سياسيًا، لا يتوانى عن استغلال أي فرصة لإذلال خصمه، لإظهار مكانته في التسلسل الهرمي له وللآخرين".

على حد تعبير تشرشل، لو ارتدى رجلنا ربطة عنق لتجنب الإذلال العلني، لتلقى الإذلال نفسه - ولكن بربطة عنق".

يمكن رؤية ديناميكية القوة هذه من خلال الرجل الوحيد في مدار ترامب الذي لا يتعرض للمشاكل بسبب ارتدائه القمصان والقبعات البيسبول في المكتب البيضاوي - إيلون ماسك.

وقالت جاسانوفا إن أسلوب زيلينسكي هو التزام لا يستطيع التراجع عنه حتى بالنسبة لترامب - وهو إظهار للتضامن مع المدنيين الأوكرانيين والجيش الذي يقاتل في مواجهة الغزو الروسي.

خلال الحرب، لا يكون الرئيس مجرد سياسي، بل هو القائد الأعلى للجيش والمدنيين في ظل الأحكام العرفية. وتُعتبر البدلة التقليدية انفصالاً عن واقع الجبهة، كما قالت غاسانوفا. وأضافت: "وملابسه تساعده على جذب انتباه العالم إلى الحرب في أوكرانيا".

تعتبر البدلة رمزًا للحياة الطبيعية والدبلوماسية المستقرة والمفاوضات العادية، في حين أن الوضع في أوكرانيا استثنائي.

وقالت جاسانوفا "إن الرئيس يظهر أن الحرب لا تزال مستمرة، وأن البلاد لا تزال في حالة صراع".

اعتراف زيلينسكي

ومع ذلك، اعترفت بأن زيلينسكي، برفضه التوافق مع الأعراف المتعلقة بالأزياء، يشكل مشكلة إلى حد ما بالنسبة للقادة الآخرين.

العالم الدبلوماسي عالمٌ عريق. وكثيرون في أوروبا والولايات المتحدة يتمنون رؤية زيلينسكي يرتدي بدلةً رسميةً ليشبه الجميع. هذا من شأنه أن يُضعف من مكانة أوكرانيا في مجال المعلومات، ويُحوّل وضع الحرب إلى صراع سياسي جديد. إن رفضه ارتداء البدلة الرسمية هو رفضٌ للعب بالقواعد القديمة، كما أضافت غاسانوفا.

بعض القادة، مثل إيمانويل ماكرون، حاولوا تقليد زيلينسكي، لكنهم تعرّضوا لسخرية لاذعة. آخرون، مثل ترامب، لم يرضوا بالموت في ساحة المعركة.

لكن مثال القائد الذي يرتدي ملابس مثل جنوده هو مثال قوي.

حتى بوتين قام بتقليد زيلينسكي

حتى بوتن قلد زيلينسكي، حيث ارتدى زيا رسميا هذا الشهر أثناء زيارة القوات الروسية التي دفعت القوات الأوكرانية للخروج من معظم منطقة كورسك التي سيطرت عليها في الهجوم المضاد المفاجئ في الصيف الماضي.

قد يضطر زيلينسكي أيضًا للقاء ترامب مجددًا لمناقشة محادثة الرئيس الأميركي مع بوتين. ولم يُعلن بعد عن الزي الذي سيرتديه.

تشرشل يدعم زيلينسكي رغم وفاته منذ 60 عاماً

من حديقة البيت الأبيض في ديسمبر 1941، هناك نجد ونستون تشرشل مرتديًا إحدى "بدلات صفارات الإنذار" الشهيرة (التي يُطلق عليها مستشاروه اسم "رومبيرز")، وينظر إليه كلب روزفلت بدهشة كبيرة.

كان تشرشل يتنقل بين المناطق لحشد الدعم في الحرب ضد النازيين. ولتحقيق ذلك، تحتاج إلى ملابس مريحة وعملية، ولكن يجب أن تعكس أيضًا مكانتك كقائد حرب، شخصًا لا يهتم بالتوافق مع تقاليد اللحظة، بل يقود الجهود والطاقات التي يصعب تطبيقها في بدلة وربطة عنق.

صُنعت بدلات تشرشل من المخمل الأخضر، وقد صممها بنفسه. وتباهى بقدرته على ارتداء هذه الملابس المكونة من قطعة واحدة في نصف دقيقة، وهو ما يُناسب الغارات الجوية أو عند الحاجة إلى النهوض من السرير والتحرك على المسرح العالمي.

خلال الحرب، صنع عدة بدلات، منها واحدة مصنوعة من المخمل الأحمر الغريب ذي الطابع العسكري غير المتناسق.

وليس من الواضح فورًا أن بدلة الرومبر ستبدو مناسبة لزيلينسكي؛ إذ يتطلب ذلك بعض الاستدارة لإقناعه. بدلاً من ذلك، اختار الزعيم الأوكراني زيًا عسكريًا أخضر وسترة رياضية تحمل شعار التريزوب الأوكراني - وهو نوع من نسخة القرن الحادي والعشرين من نهج تشرشل في ارتداء ملابس الحرب في الشؤون الدولية.

بصراحة، من المثير للدهشة أن يُسبب هذا الذوق في اللباس خلافات. بل إن كون العالم الغربي يُدار من قِبل كبار السياسيين والمعلقين والمستشارين المتحمسين الذين يشعرون بالتوتر عندما يأتي أحدهم لطلب الدعم العسكري دون بدلة رسمية وربطة عنق، هو بالتحديد سبب وجودنا جميعًا في هذه الفوضى المؤسفة، ولماذا يخيم على مستقبل العالم الديمقراطي حاليًا غيومٌ قاتمةٌ للغاية.

إن انعدام المنظور والأولويات وحدهما كفيلان بإثارة حفيظة أي شخص بشأن قواعد اللباس في ظل سقوط القنابل. دعونا نأمل فقط أن يكون هناك ما يكفي من ربطات العنق إذا تصاعد الوضع إلى كارثة نووية.

لا يسعني إلا أن أتخيل صرخات الرعب والسخرية الجماعية إذا ما حضر أي زعيم وطني إلى نهاية العالم مرتديًا قميصًا عاديًا.

بالعودة إلى تشرشل. على الرغم من أن "بدلته" (وهو اسم أكثر حداثة لبدلات صفارات الإنذار التي كان يرتديها) اكتسبت لمسةً مميزة بلونها الأخضر المخملي، وصممتها شركة تيرنبول آند آسر الراقية في لندن، إلا أنها استُلهمت من بدلات المرجل الفيكتورية، المصممة لتكون أغطيةً من قطعة واحدة تحمي من أوساخ القاطرات.

لم يكن تشرشل غافلاً عن هذا التشابه البصري. فرغم أنه لم يكن بذلة عمل حرفية، إلا أن الصورة التي كان يرتديها كانت تهدف إلى استحضار صورة شخص في العمل، بل وفي العمل الشاق. في لحظات حاسمة، من التخطيط ليوم النصر إلى زيارة روزفلت، أو ستالين في يالطا، كان من الممكن رؤيته بملابسه.

من وظائف الملابس أيضًا التعبير عن التضامن مع رفاق المقاتلين. وقد سار الكثيرون على خطى تشرشل، وسرعان ما ظهرت النساء تحديدًا يرتدين ملابس مماثلة. فبين رسمية البدلة الرسمية وواقع العمل الملطخ بالشحوم في المصنع، كانت بدلات تشرشل الخضراء النظيفة متناسقة، في إشارة إلى اللياقة في حضور قادة العالم، لكنها في الوقت نفسه تعكس بوضوح واقع الحرب وتضامنها مع المقاتلين في جبهات القتال.

مع تزايد ترشيد الملابس في أوائل أربعينيات القرن العشرين، عندما وجدت بريطانيا نفسها معزولة وتحت قصف متواصل، برزت فائدة الملابس المكونة من قطعة واحدة، والتي يمكن أن تؤدي أغراض الحماية في العمل وتغطي الجسم بسرعة قبل التدافع إلى ملاجئ الغارات الجوية. عند انتهاء الاستخدام، كان من الممكن تقطيع الملابس وتحويلها إلى سراويل وقمصان. وقد شكّل تعدد استخداماتها جوهر اقتصاد إعادة التدوير والترشيد في زمن الحرب.

وبالمثل، يكفي زي زيلينسكي العام ليبدو محترمًا، لكنه يُظهر بوضوح صورة رجل لا يهتم بمظهره وكأنه حضر اجتماع مجلس إدارة شركة. يُعبّر هذا عن تضامنه مع ما يفعله العديد من الرجال في سنه في وطنهم - الشجار. ولعل مصدر استياء منتقديه هو تذكيرهم بأن هذا الشخص لديه مصلحة أكبر من مجرد شراء البدلات، رجلٌ يحظى بالاحترام من خلال العمل والعزيمة، لا من خلال مظهره.

سأل أحد مستخدمي موقع Quora: "لماذا لا يرتدي زيلينسكي بدلة؟". يُذهل ما يدور في ذهن من يجلس أمام لوحة مفاتيح ويكتب هذا السؤال، متوقعًا تفسيرًا تحليليًا جادًا. يسعدني القول إن معظم الإجابات كانت كما نأمل.

آخرون أكثر اضطرابًا. "لماذا يرتدي الرئيس الأوكراني زيلينسكي ملابس شخص بلا مأوى؟" يتساءل أحد سكان الإنترنت الرحل.

دعوني أخمن - لأذكر الناس أنه منخرط حاليا في حرب قد تحرمه و40 مليون أوكراني آخرين من منزل إذا لم يتوقف بقية العالم عن القلق بشأن البدلات والربطات، ويتجه بدلا من ذلك إلى العمل العملي لمساعدة أوكرانيا.

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أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "بوليتيكو" - النسخة الأوروبية:

https://www.politico.eu/article/ukraine-volodymyr-zelenskyy-suit-war-russia-donald-trump-vladimir-putin-oval-office/