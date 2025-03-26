إيلاف من برلين: انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا لبنانيا وهو يتجول في أحد أحياء ألمانيا على متن سيارة تحمل شعار قوى الأمن الداخلي اللبناني.

سيارة لقوى الأمن الداخلي بالمانيا pic.twitter.com/6mpKbd1ABL — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) March 25, 2025

وفي الفيديو، يظهر الشاب في سيارة طبع عليها شعار الأمن الداخلي اللبناني باللون الأزرق.

وقال ممازحا عند تصويره إنه يرصد مخالفات البناء والتعمير التي تتم دون الحصول على التراخيص القانونية في ألمانيا.

وقد أثار الفيديو موجة من التساؤلات والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا تصرف الشاب وتساءلوا عن دوافعه من وراء التصرف غير "المألوف".