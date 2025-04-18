إيلاف من صنعاء: قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي إن محاولة الجيش الإسرائيلي احتلال مدينة رفح بشكل كامل، هو تهديد للأمن القومي المصري وانتهاك لاتفاق "كامب ديفيد" الإسرائيلي المصري.

وأضاف الحوثي إن "العدو الإسرائيلي" يواصل "حرب التجويع" لأكثر من شهر ونصف الشهر حتى الآن على قطاع غزة، مع اعتراف أممي بالمعاناة بسبب منع تل أبيب دخول المواد الغذائية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وأرسل الفرقة 36 إلى هناك.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش إكمال عملية التطويق الكامل لمدينة رفح الفلسطينية وإحكام السيطرة عليها واستكمال افتتاح ممر "موراغ".

والمنطقة كانت موطنا لأكثر من 200 ألف فلسطيني، لكنها تحولت الآن إلى منطقة مهجورة تحاصرها القوات الإسرائيلية من جميع الجهات.

ويعمل الجيش الإسرائيلي على تحويل خمْس مساحة قطاع غزة إلى منطقة عازلة تعتزم إسرائيل ضمها، وهي الواقعة بين محور فيلادلفيا وممر موراغ جنوب القطاع.

ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحويل رفح إلى من منطقة عازلة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة التي أنشأتها في قطاع غزة حتى بعد التوصل لأية تسوية لإنهاء الحرب.

وحوّلت إسرائيل نحو 30% من مساحة غزة إلى منطقة عازلة، بحسب بيانات جيشها بنهاية مارس الماضي.