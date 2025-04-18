إيلاف من القاهرة: شهدت مدرسة مصرية واقعة صادمة بتسلل شخص مجهول إلى داخلها بعد تسلقه للسور ثم دخوله لدورة مياه الطالبات واعتدائه جنسيا على إحداهن داخل الحمامات.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغا من والد الفتاة المعتدى عليها ومن إدارة المدرسة، وحددت هوية المتهم من خلال كاميرات المراقبة في المنطقة.

وأبلغ والد الطالبة التي تبلغ من العمر 7 سنوات، الشرطة بعدما تلقى اتصالا من سيدة تخبره بتعرض ابنته للاعتداء الجنسي داخل المدرسة على يد شخص مجهول داخل حمام المدرسة في منطقة المرج بالقاهرة.

واكتشفت السيدة، وهي أم طالبة أخرى، الواقعة لدى مرورها برفقته ابنتها أمام دورة المياه، فسمعت صوت استغاثة المجني عليها، وعندما اقتربت فوجئت بخروج شخص من الداخل وهروبه مسرعا، فأبلغت إدارة المدرسة والتي أبلغت الشرطة برها.

واستعانت الشرطة بكاميرات المراقبة لتتبع خط سير المتهم، وتبين أنه تسلق سور المدرسة ليرتكب جريمته، وحدد رجال المباحث هويته وتم ضبطه ومواجهته بالأدلة وأقوال الضحية.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستدعت مدير المدرسة للوقوف على ملابساتها.

