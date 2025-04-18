إيلاف من تل أبيب: شنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" هجوما على السياح الإسرائيليين الذين وصلوا إلى سيناء مؤخرا احتفالا بعيد الفصح اليهودي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، أن 26 ألف إسرائيلي عبروا معبر طابا الحدودي هذا الشهر في طريقهم إلى الشواطئ الذهبية والمياه الزرقاء في سيناء.

وقال نيسيم حزان، المدير الإسرائيلي لمعبر طابا الحدودي مع سيناء، أنه في شهر إبريل مر 26 ألف إسرائيلي من خلاله، وعاد 31 ألف إسرائيلي ممن غادروا قبل شهر من طابا ودهب ونويبع.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن ذلك يأتي في وقت تضغط فيه إسرائيل من خلال الأمريكيين لنقل سكان غزة إلى سيناء، وفي اللحظة الثانية، يتجاهل الإسرائيليون بشكل صارخ التحذير الشديد الذي أصدره مركز الأمن القومي، ويدخلون سيناء بالآلاف.

وأكد مدير المعبر، أن المعبر يسير بسرعة في كلا الاتجاهين. ويعامل المصريون العابرين عبر المعبر الحدودي معاملة جيدة.

وأصدر مجلس الأمن القومي في تل أبيب تحذيرا شديدا - المستوى الرابع، وهو الأشد - بعدم السفر إلى سيناء بسبب المخاوف من منظمات مسلحة وخاصة حماس، لتنفيذ هجوم ضد الإسرائيليين في سيناء.

وقالت يديعوت: "نلعب لعبة سيئة ضد مصر، وبدلا من تعزيز العلاقة ومواصلة المكالمات الهاتفية لم يلتقِ رئيس الوزراء نتنياهو بالرئيس السيسي أو حتى يتحدث معه منذ السابع من أكتوبر 2023".



وأضافت أن حركة السياحة الإسرائيلية تستمر إلى سيناء (أكثر من نصف السياح هم من العرب الإسرائيليين). ويواصلون توافدهم رغم الحرب في غزة.

وقالت الصحيفة العبرية: من المهم أن نلاحظ زاوية أخرى: الإسرائيليون يدخلون سيناء دون ترتيبات خاصة، ولكن الأماكن التي تقع مراكزها السياحية في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر، ليس لها مدخل سوى بتأشيرة سياحة بعكس سيناء التي لا تحتاج لتأشيرة عند دخولها من معبر طابا.

وقد أوقفت السفارة المصرية في تل أبيب إصدار التأشيرات منذ مقتل الإسرائيليين الثلاثة في الإسكندرية العام الماضي.