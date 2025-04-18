إيلاف من بيروت: في خطاب متلفز ألقاه يوم الجمعة، شدد نعيم قاسم على التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لكنه أكد في المقابل أن "حزب الله لن يسمح لأي أحد بنزع سلاحه"، معلنًا بشكل قاطع أن الحزب "سيواجه من يطلب ذلك".



ورأى قاسم أن "المقاومة في لبنان هي رد فعل على احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية"، مشددًا على أن "الاحتلال يواجهه الجيش اللبناني والشعب والمقاومة"، ومتهما إسرائيل بالسعي إلى "احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية".

وقال الأمين العام لحزبالله إن حزبه أبلغ السلطات اللبنانية برفضه المطلق للبحث في مسألة تسليم سلاحه، ما لم تنسحب إسرائيل كليًا من جنوب لبنان وتوقف "اعتداءاتها المستمرة"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري.

واعتبر قاسم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين يُعد "انتصارًا"، لكنه حصر نطاق تطبيقه جنوب نهر الليطاني، في تأكيد ضمني على أن الحزب يحتفظ بحرية التحرك خارج هذا الإطار.