إيلاف من لندن: ردّ الكرملين على تصريح الولايات المتحدة بأنها قد تتخلى عن جهودها لإحلال السلام في أوكرانيا خلال أيام ما لم يُحرز تقدم.

وأكد الكرملين على إحراز تقدم بعد تحذير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن محادثات السلام. وقال روبيو إنه لم يُحرز تقدم كافٍ، وأنه يجب اتخاذ خطوات إيجابية في الأيام المقبلة وإلا فإن البيت الأبيض "سينتقل" إلى أولويات عالمية أخرى.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي "تحدثت مع السيد لافروف أمس لأنه عندما نعقد مثل هذه الاجتماعات من المهم التحدث إلى الجانب الآخر، الذي لا يدري حقيقة ما دار مع الطرف الأول.. وهنا يبدأ (الطرف الثاني) في الاعتماد على الشائعات من الإنترنت.. لذلك تحدثت معه بشكل مباشر للغاية".



وأكد روبيو أيضا أن الولايات المتحدة أبلغت كييف، تعاملا بالمثل، بشأن المفاوضات مع روسيا وزيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى روسيا.

كلام بيسكوف

لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال اليوم إنه تم إحراز تقدم بالفعل. وقال بيسكوف للصحفيين: "الاتصالات معقدة للغاية، لأن الموضوع، بطبيعة الحال، ليس سهلاً".

وأكد، روسيا ملتزمة بحل هذا الصراع، وضمان مصالحها، وهي منفتحة على الحوار. ونحن مستمرون في ذلك.

وأضاف بيسكوف أنه من غير المقرر إجراء اتصالات بين بوتين وترامب هذا الأسبوع، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن ترتيب محادثة بسرعة.

كما زعم بيسكوف أنه لا توجد دعوات للسلام من أوروبا، التي اتهمها بالحديث عن العسكرة فقط، معلقًا على محادثات باريس هذا الأسبوع.

اجتماع ثلاثي

وعلى صلة، تجتمع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوكرانيا مجددًا "قريبًا جدًا" لوقف إطلاق النار ومحادثات السلام

وأثارت تصريحات ماركو روبيو هذا الصباح حول احتمال انسحاب الولايات المتحدة من التوسط لإحلال السلام في أوكرانيا حالة من عدم اليقين، وهو أمر مفهوم.

ولكن يبدو أن الحكومة البريطانية لا تزال ملتزمة بدراسة تفاصيل وقف إطلاق النار المحتمل.

وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لشبكة(سكاي نيوز) اليوم الجمعة: "اتفقنا على الاجتماع مجددًا مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، الولايات المتحدة وأوكرانيا، في أقرب وقت ممكن، لنتمكن من إيجاد سبيل للمضي قدمًا نحو تحقيق وقف إطلاق النار وسلام كامل ومستدام".