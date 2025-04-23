إيلاف من واشنطن: أعلن بيل أوينز، المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، استقالته من منصبه بعد 37 عامًا من العمل في الشبكة، منها ست سنوات في قيادة البرنامج، وذلك في ظل تصاعد نزاع قانوني بين البرنامج والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

استقالة في توقيت حساس

في مذكرة داخلية أرسلها إلى فريق العمل بتاريخ 22 نيسان (أبريل)، واطلعت عليها شبكة CBS News، كتب أوينز: "لقد أصبح من الواضح أنه لم يعد بإمكاني إدارة البرنامج بالطريقة التي اعتدتها — عبر قرارات تحريريّة مستقلة تصب في مصلحة البرنامج والجمهور". وأضاف: "لقد دافعت عن استقلالية '60 دقيقة' طوال سنوات عملي، لكن حان الوقت لأتنحّى وأتيح للبرنامج أن يستمر" (CBS News، 22 نيسان 2025).

الاستقالة تأتي بعد دعوى قضائية رفعها ترامب في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، يتهم فيها البرنامج بـ"تحريف" مقابلة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، تعود إلى 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مدعيًا أن ما بثّه البرنامج "ألحق ضررًا متعمدًا بحملته الانتخابية"، ومطالبًا بتعويض قدره 20 مليار دولار، وفق ما أفادت وكالة Reuters.

ترامب يهاجم "60 دقيقة"

ترامب انتقد البرنامج مرارًا خلال الأشهر الأخيرة، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا "للتحامل الإعلامي" ضده، كما وصفه في بيان رسمي بأنه "برنامج فقد مصداقيته منذ سنوات"، حسبما أوردت The Washington Post اليوم. في المقابل، نفت شبكة "سي بي إس" تلك الادعاءات، وأكدت أنها بثت المقابلة كما وردت دون تعديل جوهري، ونشرت نصها الكامل لاحقًا عبر منصاتها الرسمية.

تزامنت الأزمة مع سعي "باراماونت غلوبال"، المالكة لـ"سي بي إس"، لإتمام صفقة اندماج مع شركة "سكاي دانس ميديا"، وهي صفقة تخضع حاليًا لمراجعة لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) التي يرأسها بريندان كار، المعروف بقربه من ترامب، وفق ما أفادت Reuters.

من هو بيل أوينز؟

بدأ بيل أوينز مسيرته المهنية في "سي بي إس" أواخر الثمانينيات، وتدرّج في أقسام الأخبار حتى تولى إدارة "60 دقيقة" في عام 2019، خلفًا للمنتج جيف فيغير. خلال فترة إدارته، أشرف على تغطيات نالت جوائز "إيمي" و"بيبودي"، وأدار فريقًا يضم أبرز المراسلين، بينهم سكوت بيلي ولزلي ستال وأندرسون كوبر، بحسب CBS News.

وكان أوينز يُعرف داخل الشبكة بتمسكه بما وصفه في مقابلة مع Columbia Journalism Review عام 2023 بـ"الاستقلالية التحريرية غير القابلة للتفاوض"، مضيفًا: "ثقة الجمهور تُبنى على حرية اتخاذ القرار المهني، لا على إرضاء أي طرف سياسي".

ردود الأفعال

رئيسة "سي بي إس نيوز"، ويندي ماكماهون، عبّرت عن تقديرها لإسهامات أوينز، وقالت في بيان داخلي إنه "قاد البرنامج في لحظة تحديات وتحولات كبرى، وترك بصمة تستحق الاحترام" (CBS News). أما صحيفة Washington Post، فرأت أن استقالته تعكس "صراعًا داخليًا متسارعًا في الإعلام الأميركي بين مقتضيات التحرير وضغوط السياسة".

سياق قضائي مفتوح

ما زال النزاع القضائي بين ترامب والشبكة مستمرًا، وتشير تقارير إعلامية إلى احتمالات الدخول في وساطة قانونية قد تُفضي إلى تسوية. وحتى تاريخ اليوم، لم تصدر تعليقات رسمية جديدة من ترامب أو من محاميه منذ بداية نيسان (أبريل).