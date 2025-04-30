ضربت قوات أمريكية أكثر من ألف هدف في اليمن منذ أن بدأت واشنطن حملتها الجوية المكثّفة ضد جماعة أنصار الله اليمنية في منتصف مارس/آذار، وفق ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، شنّت الجماعة عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتردّ الولايات المتحدة على ذلك بغارات شبه يومية على مناطق الحوثيين.

والثلاثاء جاء في بيان للمتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن "غارات للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية أصابت أكثر من ألف هدف وقتلت مقاتلين وقادة حوثيين ... وأضعفت قدراتهم".

وكانت القيادة أعلنت الأحد أنها ضربت أكثر من 800 هدف منذ منتصف الشهر الماضي.

وقالت القيادة إن هذه الضربات أسفرت عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من القادة الحوثيين.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين الشهر الماضي، بـ"القضاء عليهم تماماً".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، أسفرت الغارات الأمريكية عن مقتل 258 شخصاً على الأقل - بما في ذلك حصيلة الأحد - بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى البيانات التي تنشرها جماعة الحوثيين.

ولم يتسنَّ لبي بي سي التأكد من الحصيلة بشكل مستقل.

وبعد ساعات على ذاك الإعلان، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل 68 شخصاً.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى ورود تقارير أولية تفيد بأن القتلى هم مهاجرون.

وردّا على سؤال لوكالة فرانس برس قالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأمريكية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجدّ".

وتابعت "يجري حالياً تقييم للأضرار كما فتح تحقيق".

وعرض تلفزيون المسيرة التابع للجماعة اليمنية الحوثية صوراً لآثار الغارة في صعدة الواقعة على طريق يستخدمه المهاجرون الأفارقة لعبور اليمن الفقير الذي مزقته الصراعات للوصول إلى السعودية.

وأظهرت اللقطات جثثاً يكسوها الغبار وسط أنقاض ملطخة بالدماء.

وتحدث ناجون، في مقابلات مع التلفزيون اليمني في المستشفى، عن حالتهم عندما استيقظوا على وقع انفجار وقت الفجر.

وقال أحدهم إن شدة الانفجار دفعته إلى أعلى قبل أن يسقط أرضاً.

وشلّت هجمات الحوثيين حركة الملاحة عبر قناة السويس، وهو شريان مائي حيوي يمرّ عبره عادة قرابة 12 في المئة من حركة الملاحة العالميّة.

وأجبر ذلك شركات عدة إلى اللجوء إلى طرق بديلة مكلِفة حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

ويقول الحوثيون، وهم جزء من "محور المقاومة" الإيراني ضدّ إسرائيل والولايات المتحدة، إنهم يساندون غزة في الحرب بين إسرائيل وحماس.