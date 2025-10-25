إيلاف من لندن: استضافت المملكة المتحدة الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة التوجيهية المشتركة بين المملكة المتحدة والكويت، مؤكدةً بذلك عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومتفقةً على إجراءات لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن الإقليمي.

ترأس الاجتماع الذي تم يوم الجمعة، كلٌ من هاميش فالكونر، عضو البرلمان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير خارجية دولة الكويت.

بصفتها منتدى وزاريًا رسميًا بين المملكة المتحدة ودولة الكويت، تعمل المجموعة التوجيهية المشتركة على تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتتناول الأولويات الإقليمية المشتركة.

وقال بيان للخارجية البريطانية: ناقش الوزراء نطاق الشراكة، بما في ذلك الاستراتيجيات الصناعية لكل منهما، والتدريب العسكري المشترك، وتعميق شراكات التنمية في دول العالم الثالث. كما مثّل الاجتماع فرصةً لمناقشة الأولويات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في فلسطين.

وخلال الاجتماع، أشرف الوزراء على توقيع مذكرتي تفاهم: إحداهما للتعاون في مجال الرعاية الصحية والأخرى للمسح الهيدروغرافي. تُعزز هاتان الاتفاقيتان التعاون في مجال النظم الصحية والتدريب، وتُعززان الأمن البحري.