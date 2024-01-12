أبيدجان : تستضيف ساحل العاج كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بدءاً من السبت، على ستة ملاعب بُنيت حديثا أو جُدّدت من أجل العرس القاري الذي يضم 24 منتخباُ.

ويستضيف ملعب الحسن واتارا (60 ألف متفرج) في أبيدجان المباراتين الافتتاحية والنهائية، حيث يقصّ المنتخب المضيف ساحل العاج شريط المنافسات بمواجهة غينيا بيساو السبت.

ويستضيف هذا الملعب أيضاً مباراة في نصف النهائي فيما تقام الثانية على ملعب السلام في بواكي.

بني أربعة ملاعب خلال السنوات الأربع الماضية، أبرزها ملعب الحسن واتار وهو يعرف باسم "الاستاد الأولمبي في إيبيمبي". يقع في مدينة أنياما، شمال أبيدجان، افتتح في 2020 وهو متعدّد الأغراض ومصمم لاستضافة مسابقات كرة القدم والرغبي وألعاب القوى.

وإلى جانب ملعب الحسن واتارا، تقام المباريات في ملعب فيليكس أوفويت بوانيي (أبيدجان)، ملعب شارل كونان باني (ياموسوكرو)، ملعب السلام (بوكاري)، ملعب أمادو غون كوليبالي (كورهوغو شمال البلاد) وملعب لوران بوكو (سان بيدرو جنوب غرب).

ويُعد ملعب فيليكس أوفويت بوانيي أقدم ملعب في البلاد وقد خضع لتجديد على عدة مراحل خلال الـ 15 عاماً الماضية، فيما افتتح ملعب شارل كونان باني في 2022 وملعب لوران بوكو وملعب أمادو غون كوليبالي في 2023.

وتقام النهائيات بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثالثة، بعد النسخة الماضية في الكاميرون 2021 (مطلع 2022) ومصر 2019، وهو ما يشكّل تحديا لوجستيا كبيرا للبلد الفرنكفوني الواقع في غرب إفريقيا.

وتنظم ساحل العاج البطولة للمرة الثانية بعد عام 1984 حين كانت المشاركة تقتصر على ثمانية منتخبات فقط.

وتُولي حكومة الرئيس الحسن واتارا اولوية مطلقة لتنظيم حدث استثنائي، باعتبار انّه يُشكّل فرصة وجسر عبور نحو تنمية البلاد.

وأظهرت الحكومة استعداداً لإنفاق ما يلزم لضمان نجاح الحدث، حيث استثمرت 1,5 مليار دولار أميركي تقريبًَا.

فبالإضافة إلى الملاعب الستة التي بُنيت أو جُدّدت، انشئت الطرق وشُيّدت الجسور والفنادق وقرى كأس الأمم الإفريقية لإيواء الفرق في السنوات الأخيرة

في ما يأتي سعة الملاعب المضيفة لكأس أمم إفريقيا:

ملعب الحسن واتارا (60 ألف متفرج)

ملعب فيليكس أوفويت بوانيي (33 ألف متفرج)

ملعب شارل كونان باني (20 ألف متفرج)

ملعب السلام (40 ألف متفرج)

ملعب أمادو غون كوليبالي (20 ألف متفرج)