روما : حُسمت عودة لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بتوقيعه مع ميلان للعب مجددا تحت قيادة مدربه السابق في يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، وذلك وفق ما أفاد به الناديان الإثنين.

ووصل مشوار رابيو مع مرسيليا إلى نهايته بعدما وضعه الأخير على لائحة الانتقالات، على خلفية دخوله في شجار مع زميله الإنكليزي الشاب جوناثان رو الذي أوقف أيضا من قبل النادي ما دفعه إلى الانتقال لبولونيا الإيطالي.

وقرر مرسيليا إيقاف رابيو ورو ووضعهما على لائحة الانتقالات بسبب "سلوك غير مقبول" وفق النادي، بعد الشجار الذي حصل بينهما عقب الخسارة أمام رين (0 1) في المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي.

وينضم رابيو الى النادي الايطالي مقابل 10 ملايين يورو (11.7 مليون دولار أميركي) في عقد لعامين.

وفي مؤتمره الصحافي الإثنين، أكد ديشان خبر انتقال رابيو إلى ميلان بالقول إن لاعب باريس سان جرمان السابق "لن يلتحق بنا إلا مساء (الإثنين) لأنه يخضع لفحص طبي سيستغرق بعض الوقت بعد الظهر للسماح له بالتوقيع مع ميلان".

وانضم رابيو إلى مرسيليا في أيلول/سبتمبر 2024 بعدما قرر عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس مع وصوله إلى نهاية عقده مع "السيدة العجوز".

ودافع رابيو عن ألوان يوفنتوس لمدة خمسة مواسم وحقق معه لقب الدوري المحلي عام 2020، إضافة إلى فوزه بكأس إيطاليا عامي 2021 و2024.

وانتقل رابيو إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جرمان، ورغم التقارير التي أشارت اهتمام ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي به، إلّا انه فضّل العودة مجددا إلى "ليغ1" ليكون ركيزة في مشروع مرسيليا ومدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي.

خاض الموسم الماضي 31 مباراة بألوان النادي المتوسطي، مسجلا 10 أهداف، بينها 9 في الدوري الذي أنهاه مرسيليا ثانيا خلف باريس سان جرمان، ليشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيجتمع رابيو مجددا بأليغري الذي عاد بدوره لتولي مسؤولية الإشراف على ميلان هذا الصيف، بعد ثلاثة مواسم قضاها على رأس يوفنتوس حيث عمل مع لاعب الوسط الفرنسي عندما كان الأخير يدافع عن ألوان "بيانكونيري" بين 2019 و2024.

من ناحية أخرى، أعلن مرسيليا عن صفقتين بتعاقده مع بنجامان بافار والبرازيلي إيميرسون بالمييري.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن المدافع الدولي الفرنسي توصل الى اتفاق للإنضمام الى مرسيليا في الدقائق الأخيرة قبل غلق سوق الإنتقالات.

ولم يلعب بافار في الدوري الفرنسي منذ رحيله عن ليل الى شتوتغارت الألماني في عام 2016.

كما ينضم الظهير الأيسر بالمييري قادما من وست هام الإنكليزي.