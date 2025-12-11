سيول : اختتم النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا جيسي لينغارد مشواره بهدف في مباراته الأخيرة مع نادي إف سي سيول قبل أن يودّع كرة القدم الكورية الجنوبية بالدموع بعد موسمين قضاهما هناك.

ومنح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا التقدم لفريقه على ضيفه ملبورن سيتي الاسترالي (1 1) في ختام الجولة من مسابقة دوري ابطال اسيا للنخبة، في الدقيقة 31.

وكان لينغارد أعلن يوم الجمعة الماضي أن هذه ستكون الاخيرة له مع الفريق الكوري الجنوبي.

وانهار لينغارد الذي خاض 60 مباراة بقميص إف سي سيول، باكيًا بعد اللقاء وهو يشاهد مقطع فيديو على الشاشة الكبيرة يكرّمه بعبارة: "قائدنا العزيز".

وجاء في الرسالة: "سيظل اسمك وإرثك محفورين في تاريخ نادينا. سيول ستبقى دائمًا بيتك. شكرًا لك، قائدنا".

وانضم لينغارد إلى النادي في شباط/فبراير من العام الماضي، ووجّه التحية لجماهير الفريق وصفق لهم قبل أن يعانق زملاءه في جولة تكريمية داخل الملعب.

وقال عشية المباراة إنه أمضى "عامين سعيدين" في كوريا الجنوبية.

وأضاف لاعب الوسط الهجومي الذي شارك في 32 مباراة دولية مع إنكلترا، بينها نصف نهائي كأس العالم 2018: "تعلّمت الكثير، أصبحت أكثر نضجًا، وتحملت مسؤولية كبيرة هذا العام بصفتي القائد. أستطيع أن أغادر كوريا الجنوبية أكثر نضجًا، هذا ما أؤمن به".