الرياض: يعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وكلما زادت خطورة الموقع على الأرواح، زادت فرص إرساله ليتولى بنفسه إطفاء الحريق؛ إنه "روبوت" مكافحة الحرائق، الذي تستعرضه المديرية العامة للدفاع المدني في معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض، ضمن حلولها التقنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ويمكن لزوار جناح وزارة الداخلية في المعرض التعرف على الروبورت المزود بثلاث فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية. أما آلية عمله ففي عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهام ذات الجهد العالي.

يقام المعرض في الفترة الممتدة من 4 إلى 8 شباط (فبراير) 2024، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.