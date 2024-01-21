إيلاف من نيويورك: ألقي القبض على رجل يوم السبت بزعم محاولته اقتحام شقة تايلور سويفت في مدينة نيويورك في تريبيكا.

قال متحدث باسم قسم شرطة نيويورك أن الضباط تلقوا مكالمة هاتفية بشأن "شخص غير منضبط" في شارع فرانكلين.

ويضيف ضابط الإعلام: "عند الوصول، أُبلغت [الشرطة] أن الشخص حاول فتح باب مبنى في الموقع".

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تؤكد أن الرجل - الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد - كان يحاول الدخول إلى منزل سويفت، إلا أن مصدرًا منفصلاً يؤكد أنهم شاهدوا المشتبه به يحاول دخول منزلها.

"رأيته لأول مرة حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. – صعد إلى باب شقة تايلور، كما يقول شاهد العيان.

"لست متأكدًا مما إذا كان قد طرق أو قرع جرس الباب."

ويشير المصدر أيضًا إلى أنهم شاهدوا الشخص وهو يجوب الحي - خاصة حول المكان الذي تعيش فيه سويفت - "لبضعة أسابيع".

يقول مصدر ثانٍ يعيش في مكان قريب إنهم شاهدوا نفس الرجل "متربصًا هنا لمدة شهر".

قيل لنا إنه كان "ينام على المنحدر، ويدخن باستمرار، ويصرخ، مما يجعل الجميع غير مرتاحين عمومًا".

"عندما وصل قبل عيد الميلاد، سأل زوجي عما كان يفعله هنا، وقال: "أريد أن أرى تايلور"،" كما يزعم الجار. "حتى أنه كان لديه زهور في وقت ما."

اتصلوا بالشرطة "عدة مرات" لكن الضباط لم يفعلوا أي شيء حتى حاول الرجل بالفعل دخول المبنى.

ويضيف الجار: "طلبت منه المغادرة هذا الصباح فحدق بي بحالة من الجمود".

بمجرد وصول الشرطة حوالي الساعة 1:45 مساءً. في عدة سيارات دورية، تحدث الضباط إلى المطارد المزعوم "لبضع دقائق قبل أن يكبلوه".

يقول شاهد العيان: "كان الأمر برمته متحضرًا للغاية". "لم يقاوم. لم يكن هناك صراخ أو أي شيء."

تُظهر الصور الشخص الملتحي ذو الشعر البني الأشعث الذي تم حجزه.

كان يرتدي سترة ذات قلنسوة وسروالًا كاكيًا وسترة زرقاء داكنة وقفازات بلون أسمر.

قالت الشرطة أن المشتبه به تم احتجازه بسبب وجود مذكرة توقيف سارية وغير ذات صلة بالقبض عليه. ولم يتم إطلاق سراحه بعد.