وفاة الفنانة ناهد رشدي تثير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين دورها الشهير في مسلسل 'لن أعيش في جلباب أبي'، الذي لا يزال يحتل مكانة خاصة في قلوب الجمهور.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي، التي توفيت بعد صراع مع المرض في يوم ذكرى ميلادها، حيث وُلدت في 14 أيلول (سبتمبر) 1956.

وقد عبّر المغردون عن حزنهم لوفاة رشدي، مستذكرين أشهر أدوارها في الدراما المصرية، خاصة دورها كشخصية "سنية عبد الغفور البرعي" في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي شاركت فيه مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل.

وتدور أحداث المسلسل حول صعود عبد الغفور البرعي من الفقر إلى الثراء، وتلعب رشدي دور الابنة الكبرى، التي تتزوج من ابن مسؤول قبل أن تكتشف أن الزواج كان بدافع المال، ما يؤدي إلى الطلاق لاحقاً.



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وقد علق حساب باسم محمد ضيف الله، على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قائلاً: "سنية عبد الغفور البرعي ماتت يا جماعة. رحمة الله على الفنانة ناهد رشدي".

وداعاً الأبنة الكبرى "سنية" بنت الحاج

عبد الغفور البرعى 💔💔 الواحد من كتر

ما أتـفرج ده بقى حاسس أنه بقى من العيله

عشان كدا حـزنت جداً لسماع خبر

وفاة الفنانة القديرة #ناهد_رشدي

الله يرحمها يارب 🤲🏻

🎬 #bahab_elcima 🎥 pic.twitter.com/bRq9BrinDe — bahab elcima (@bahab_elcima) September 14, 2024

ونعت المغردة السعودية منال الدوسري، الفنانة ناهد رشدي، قائلة "رحلت سنية بنت الحج عبدالغفور البرعي. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة. اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم قِها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نوراً من نورك عليها

#ناهد_رشدي تتوفي في ذكرى ميلادها .



رحمها الله و غفر لها و أسكنها فسيح جناته . pic.twitter.com/OQ248sPhYA — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) September 14, 2024

وقال المغرد السعودي، عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ "ناهد رشدي تتوفي في ذكرى ميلادها. رحمها الله و غفر لها و أسكنها فسيح جناته".

وعلقت مغردة باسم حساب "Miro وبس كده"، قائلة: "الله يرحمها ويغفر لها. فنانة مبدعه راقيه وليها بصمه في ذكرياتنا بأدوار كثيرة في التلفزيون ومسلسلات كتيره مميزه، وسبحان الله كنت لسه بعيد هوانم جاردن سيتي وهي طالعه فيه".

"صاحبة أشهر فرح في تاريخ الدراما المصرية"

كما نعت وسائل إعلام مصرية محلية الراحلة واصفين إياها بصاحبة أشهر فرح في الدراما المصرية، وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتندرون على مشهد فرح سنية التي أدت دورها ناهد رشدي في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"..

وتخلل المشهد مواقف طريفة لا تزال عالقة في ذهن المشاهدين.

وقد قالت الراحلة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الذي يُذاع على قناة سي بي سي المصرية إن أحب الأدوار إليها كان دورها في هذا المسلسل، وخاصة مشهد فرح سنية.

غير أنها أضافت أنها لم تكن ترغب في أداء الدور حينها، قائلة لكن "لو عاد بي الزمن كنت سأؤديه بشكل مختلف"، مضيفة أن الدور نجح لأن المسلسل حقق نجاحاً باهراً.

لروحها الطيبة الجميلة النقية الرحمة والمغفرة ولأهلها وأحبابها وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان و إنا لله وإنا اليه راجعون في رحمة و رحاب الله يا ناهد ، ربنا يعفو عنك ويجعلك ممن لاخوف عليهم ولا هم يحزنون .. في الفردوس الأعلى ان شاء الله. #ناهد_رشدي 🤍 pic.twitter.com/atT6873vNP — Sherihan (@Sherihan) September 14, 2024

فنانون عرب نعوا الراحلة

الفنانة ناهد رشدي في ذمة الله



رحمة الله عليها 🤲 pic.twitter.com/xnUmMmHS0f — SAADOUN | سعدون 🎬🇪🇬 (@SaadounFilm) September 14, 2024

وقد نعى فنانون وإعلاميون ونقاد عرب الفنانة الراحلة ناهد رشدي.

إذ كتبت الفنانة المصرية شريهان، عبر حسابها على منصة إكس، قائلة" إنا لله وإنا اليه راجعون في رحمة و رحاب الله يا ناهد ربنا يعفو عنك ويجعلك ممن لاخوف عليهم ولا هم يحزنون .. في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

كما نعى الناقد الفني الكويتي بشار جاسم الكندري عبر حسابة على منصة إكس رشدي، قائلاً "الله يرحمها ويغفر لها فنانة لن تتكرر بفنها وأخلاقها وأدوارها "فنانة لن تتكرر بفنها وأخلاقها وأدوارها".

أما الفنانة اللبنانية كارمن لبس، علقت، قائلة: "الله يرحم الممثلة الحلوة، ناهد رشدي ويصبّر أهلها ومحبيها وتكون الجنة نصيبها".

أبرز أعمالها في السينما المصرية

ووفقاً لجريدة "اليوم السابع" الحكومية المصرية، تخرجت الفنانة ناهد رشدي من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

وبجانب دورها الشهير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، شاركت الراحلة في أعمال فنية عدة. فقد لعبت دور كوثر، الفتاة الرقيقة في مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، وقد اشتهرت أيضاً بدور صديقة، في مسلسل "واحة الغروب"، تلك المرأة القاسية التي تجبر ابنتها على الزواج من رجل لا تحبه، ولا تظهر أي تعاطف مع قصة حبها من آخر.

وكان لرشدي مشاركة في المسلسلات التاريخية كالمسلسل الشهير "الزيني بركات".



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وقد شاركت مؤخرا في مسلسل "سره الباتع"، كما شاركت في الفيلم الكوميدي "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" رفقة الفنان المصري الكوميدي الشهير محمد هنيدي.