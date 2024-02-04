نتطلع إلى كيت ميدلتون للحصول على نصائح حول خزانة الملابس، وأفكار الشعر، وحتى توصيات الكتب. اليوم، نتوجه إلى دوقة كامبريدج للحصول على وصفة بدون طهي انتشرت على TikTok، سلطة البطيخ الشهيرة الخاصة بها.

يقال إن أميرة ويلز تحب تناول هذه الوجبة المنعشة غير المطبوخة خلال فصلي الربيع والصيف. بمجرد أن حصل عشاق الطعام على TikTok على الوصفة، انتشرت بسرعة كبيرة.

أخبر مصدر مقرب من كيت ميدلتون إحدى الصحف في المملكة المتحدة أن كيت، خلال فصلي الربيع والصيف، تحب سلطتها المكونة البطيخ والخيار والأفوكادو والليمون وجبنة الفيتا". لذا، هذه الوصفة لم تصدر رسمياً من كيت لكن أحد الطهاة على TikTok والذي يُدعى @alexkitchenstory نشر بالفعل نسخته من وصفة كيت وهذا ما نصنعه اليوم."

المكونات:

بطيخة صغيرة.

جبنة الفيتا مقطعة.

نصف خيارة.

حبة أفوكادو واحدة.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ليمونة

أوراق النعناع للتزيين. والملح والفلفل حسب الرغبة.



طريقة العمل:

قشري البطيخ وقطعيه إلى مكعبات، ثم ضعيه في وعاء.

قشري الأفوكادو وأزيلي النواة. نقطعها إلى مكعبات ونضيفها إلى البطيخ.

قطعي الخيارة إلى قطع صغيرة وأضيفيها إلى الوعاء.

قطعي جبنة الفيتا إلى مكعبات صغيرة وأضيفيها إلى الوعاء.

امزجي خل التفاح والليمون وزيت الزيتون لصنع الصلصة.

تتبل الخلطة بالملح والفلفل حسب الرغبة.

اخيراً قومي بتقطيع أوراق النعناع وأضيفيها.

إخلطي الموكنات معاً بشكل جيد لتصبح جاهزة للتقديم.



سواء كانت هذه السلطة المفضلة لدى كيت ميدلتون أم لا، فإن الوصفة تتضمن قيمة غذائية عالية وهي منعشة خاصة عندما يكون الطقس حارًا.

بعد كل شيء، ما زلنا نحب سلطة جنيفر أنيستون التي انتشرت بسرعة كبيرة - حتى بعد أن اكتشفنا أنها ليست *في الواقع* السلطة التي قيل انها كانت تتناولها "كل يوم في موقع تصوير مسلسل الاصدقاء".