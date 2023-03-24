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في 6 مارس 2023، التقى ممثلون من إيران والمملكة العربية السعودية في بكين لإجراء مناقشات بوساطة صينية. بعد أربعة أيام، أعلنت الرياض وطهران قرارهما تطبيع العلاقات بينهما.

إيلاف من بيروت: تقول ماريا فانتابي، وهي زميلة مشاركة في معهد أفاري الدولي في روما، ووالي نصر، هو أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، إن هذه الاتفاقية التاريخية بين طهران والرايض قادرة على تغيير الشرق الأوسط من خلال إعادة تنظيم قوتيها الرئيسيتين، واستبدال الانقسام العربي - الإيراني الحالي بشبكة معقدة من العلاقات، وربط نسج المنطقة بطموحات الصين العالمية. بالنسبة إلى بكين، كان هذا الإعلان عن الاتفاقية قفزة كبيرة إلى الأمام في تنافسها الجيوسياسي مع واشنطن.

بحسب فانتابي ونصر، الولايات المتحدة هي من شجع إيران والسعودية على بدء المحادثات بينهما، في عام 2021، في محاولة للحد من التوترات بين الخصمين الخليجيين، ودفع المحادثات النووية قدمًا، وإنهاء الصراع في اليمن. عقدت طهران والرياض خمس جولات من المحادثات المباشرة، واستمرت المحادثات غير الرسمية بعد ذلك.

وسيط موثوق

في خلال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو 2022، حث مجلس التعاون الخليجي على تطبيع علاقاته مع إسرائيل لاحتواء خطر إيران، "لكن الحكومة السعودية تحولت إلى الصين بدلاً من ذلك، واعتبرت الرئيس شي جين بينغ وسيطًا أفضل مع طهران. ويعتقد السعوديون أن إشراك الصين هو الضمان الأكيد بأن الصفقة مع إيران ستستمر، حيث من غير المرجح أن تخاطر طهران بتعريض علاقاتها مع بكين للخطر من خلال انتهاك مثل هذه الصفقة"، كما تلاحظ فانتابي ونصر.

ناقش شي هذه القضية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين في فبراير 2023. تبع ذلك مناقشات مكثفة بين إيران والسعودية اتفق خلالها الطرفان على دفن موتاهما وأحقادهما وتطبيع العلاقات بينهما. بالنسبة لكلا البلدين، كان الرئيس الصيني قادرًا على العمل وسيطاً موثوق به.

إن تم تنفيذ الاتفاقية، ستتوافق طهران والرياض بشكل وثيق مرة أخرى. سيعيد الجانبان فتح السفارات، وستنهي الحكومة السعودية دعمها لقناة إيران الدولية التلفزيونية التي تعتبرها طهران مسؤولة عن المعارضة الداخلية. يلتزم الطرفان وقف إطلاق النار في أبريل 2022 في اليمن ويبدأان العمل على اتفاق سلام رسمي لإنهاء الحرب الأهلية في ذلك البلد. ستتوقف إيران عن إمداد الحوثيين بالسلاح وتقنعهم بوقف هجماتهم الصاروخية على السعودية. وبذلك، ستكون الصفقة الإيرانية - السعودية قادرة على إنهاء واحدة من أهم الخصومات في المنطقة، وعلى تقريب إيران من جيرانها العرب. وتعهد وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن السعودية مستعدة للاستثمار في الاقتصاد الإيراني، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها. وقبل رئيسي دعوة لزيارة الرياض في مؤشر على نية الجانبين تعزيز العلاقات.

طهران تعود إلى الشرق

تقول فانتابي ونصر: "بالنسبة إلى طهران والرياض، يعد العمل مع بكين تطوراً جديداً. في عام 2015، كانت أولوية إيران تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا. واعتبرت المفاوضات مع جيرانها ثانوية. وكانت النتيجة خطة العمل الشاملة المشتركة، أو الاتفاق النووي. وبعد سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعم الأميركي للإتفاق النووي، اقتربت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من إسرائيل، وهي خطوة تسارعت بسبب هجوم إيراني على منشآت نفطية سعودية في عام 2019. ثم غيرت إيران تركيزها، وأعطت المزيد التركيز على تحسين علاقاتها مع جيرانها والتجارة الإقليمية، فأعادت طهران علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع الكويت والإمارات العربية المتحدة في عام 2022. لكن صفقة بكين مع السعوديين هي الجائزة الأكبر التي تسعى إيران لتحقيقها".

يضيف مؤلفا المقالة: "على الرغم من أن طهران قد تكون مستعدة لقبول العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل، فإنها لا يمكن أن تتسامح مع تحالف عسكري عربي إسرائيلي تدعمه الولايات المتحدة ضدها. سيكون مثل هذا التحالف أكثر تهديدًا لطهران في أعقاب المحادثات النووية الفاشلة مع إدارة بايدن".

موازنة في الرياض

بالنسبة إلى السعودية، يشكل الاتفاق الذي تقوده بكين تحولًا استراتيجيًا أكثر جرأة. العلاقات بين الرياض وواشنطن في أدنى مستوياتها بشكل تاريخي. تراجع رضا السعودية عن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة منذ غزو العراق في عام 2003. يقول مؤلفا المقالة: "كانت الرياض غير راضية عن تفكيك الحكومة العراقية، ومنزعجة من الاتفاق النووي، وغاضبة من عدم استعداد الولايات المتحدة لدعم المصالح السعودية ضد إيران في سوريا واليمن، وقلقها من فشلها في الدفاع عن المملكة عندما تعرضت منشآتها النفطية للهجوم من قبل إيران في 2019".

يضفان: "تعتقد الرياض أن الولايات المتحدة تركز على أولويات أخرى، وأن واشنطن لا تملك خطة واضحة للأمن الإقليمي في أعقاب المحادثات النووية المتوقفة مع إيران. القادة السعوديون غير راضين عن القيادة الحالية في واشنطن. كان الرئيس بايدن بطيئًا في إصلاح العلاقات بعد أن تعهد مرشحاً بمعاملة النظام باعتباره "منبوذًا".

دفعت الرغبة في الأمن السعودية إلى السعي لإقامة علاقات مع إسرائيل على مدى العقد الماضي، وهذه الرغبة هي الآن تحفزها على تنمية الصين. تهدف استراتيجية المملكة العربية السعودية إلى ضمان أمنها. من خلال تجميع شبكة واسعة من الشركاء، بما في ذلك الصين وإسرائيل والولايات المتحدة، ومن خلال تحسين العلاقات مع الخصوم مثل إيران وسوريا وتركيا، يأمل النظام السعودي في تعزيز استقراره على المدى الطويل.

حددت السعودية هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح اقتصادًا صناعيًا متقدمًا، فضلاً عن كونها مركزًا ثقافيًا وسياحيًا بحلول عام 2030. وسيتطلب تحقيق ذلك دعمًا عسكريًا أميركيًا وأمنًا وتكنولوجيا إسرائيليين وتجارة مع أوروبا والصين واستقرارًا محليًا. تتعارض الاستراتيجية السعودية مع مفهوم واشنطن للأمن الإقليمي، الذي يفضل عزل إيران ولا يستبعد الحرب، رغم عدم وجود خطة أميركية واضحة لإدارتها. كافحت الولايات المتحدة أيضًا لإدراك أنها لا تستطيع الادعاء بأنه لم يتغير شيء في التزاماتها تجاه شركائها في الشرق الأوسط في نفس الوقت الذي أوضحت فيه أيضًا أنها تنحرف بعيدًا عن المنطقة. في الواقع، تُظهر الرياض أنه إذا كانت السياسة الأميركية لا تخدم المصالح السعودية، فلن يكون السعوديون مدينين بالفضل للتحالف.

بحسب مؤلفي المقالة، كانت واشنطن بطيئة في الإدراك أن السعودية لا ترى نفسها تابعة للولايات المتحدة وإنما هي قوة إقليمية قادرة على لعب دور مستقل في السياسة العالمية. تعتقد الرياض أن النموذج القديم "لأمن الولايات المتحدة مقابل أسعار النفط المنخفضة" - كما وصفه مسؤول سعودي - قد مات. رؤية المملكة العربية السعودية للحكم الذاتي الاستراتيجي ليست مجرد رد فعل على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ولكنها بيان لطموحات المملكة. تريد الرياض علاقات وثيقة ومستقلة مع الولايات المتحدة، وكذلك مع روسيا والصين. كما ترى نفسها على أنها تلعب دورًا حاسمًا في المنطقة، وتحقق التوازن بين مصر وإيران وإسرائيل وتركيا لحماية أمنها وممارسة نفوذها الإقليمي. لتحتل هذا المنصب المطلوب، يجب على المملكة العربية السعودية رعاية العلاقات مع جميع جيرانها. في عام 2022، أعادت الرياض العلاقات مع تركيا ؛ وهي الآن تفعل الشيء نفسه مع إيران. بعد ذلك سيأتي دور إسرائيل. ستمنح العلاقات مع إيران السعوديين غطاءً سياسيًا هم في أمس الحاجة إليه مع حلفائهم، مما يعني أنه يمكن تقديم صفقة مع إسرائيل على أنها اتفاقية ثنائية، بدلاً من كونها محورًا عسكريًا ضد دولة مسلمة أخرى. يؤكد اتفاق بكين وجهة نظر الرياض حول مكانتها في الشرق الأوسط ويظهر استقلاليتها الاستراتيجية.

أمن طريق الحرير

ربما يكون تدخل الصين هو البعد الأكثر إثارة للقلق في التقارب الإيراني السعودي. كانت بكين في السابق حريصة على تجنب التورط في الشرق الأوسط. لكن مصالحها الاقتصادية المزدهرة هناك استلزمت القيام بدور دبلوماسي أيضًا. المنطقة مهمة لمبادرة الحزام والطريق الصينية ؛ احتاجت الحكومة الصينية إلى ضمان، على سبيل المثال، أن استثماراتها في قطاع الطاقة السعودي ليست مهددة بصواريخ الحوثيين. علاوة على ذلك، تعمل الصين بشكل مطرد على توسيع بصمتها الاقتصادية في إيران، وهي مهتمة بدعم خطة موسكو لتطوير ممر عبور عبر إيران من شأنه أن يسمح للتجارة الروسية بالوصول إلى الأسواق العالمية دون استخدام قناة السويس. سيسمح تطوير هذا الممر أيضًا للصين بالالتفاف حول مضيق ملقا في مواجهة الأسطول الهائل الذي تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها ببنائها. لتعزيز هذه الأولويات الاستراتيجية، تستعد بكين الآن لتحدي واشنطن من أجل النفوذ في الشرق الأوسط.

يشير تقارب المصالح الاستراتيجية الأوسع للصين وإيران والمملكة العربية السعودية إلى أن اختراق بكين مع إيران والمملكة العربية السعودية من المرجح أن يكون بمثابة أساس لواقع جيوسياسي جديد في الشرق الأوسط. يمثل هذا التحول تحديًا تاريخيًا للولايات المتحدة. لم يعد بإمكان واشنطن ببساطة أن تطالب حلفائها العرب بالانفصال عن الصين والتوحد خلف قيادتها لمحاربة إيران. هذا النهج عفا عليه الزمن ولا يتماشى مع الاحتياجات الحالية لحلفائها. على حد تعبير أحد المسؤولين السعوديين، "تفشل الولايات المتحدة في فهم أننا لا نستطيع أن نكون حلفاء على حساب مصالحنا". لا يرى السعوديون أن مصالحهم تخدمها الحرب مع إيران أو المواجهة مع الصين.

ما حدث في بكين لا يقلل بأي حال من التهديد الذي تمثله سياسات إيران النووية والإقليمية. ومع ذلك، على المدى القصير، ينبغي لواشنطن أن ترحب بتخفيض التوترات في الشرق الأوسط، مما يمكّن الولايات المتحدة من التركيز على الأولويات العالمية الأخرى دون التظاهر بالتزام ثابت تجاه المنطقة. يجب على الولايات المتحدة أيضًا تشجيع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على استكشاف بنية أمنية إقليمية أوسع من شأنها أن تقلل من مخاطر الحرب في المنطقة، وتوفر الأمن البحري، وتتعاون لإنهاء النزاعات الإقليمية طويلة الأمد.

على واشنطن أيضًا صياغة سياسات تتماشى مع الطريقة التي ترى بها المنطقة الآن مصالحها الخاصة. وإلا، فسوف تستمر في فقدان نفوذها لصالح الصين وروسيا، وسوف تنجرف المنطقة إلى حالة عدم الانحياز. يجب أن تبدأ أي إعادة تقييم أميركية لاستراتيجيتها الإقليمية بفهم الضغوط والفرص التي أوصلت قيادة الرياض إلى أعتاب بكين.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها ماريا فانتابي ووالي نصر نشرتها مجلة "فورين أفيرز"