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الفاتيكان: وصل البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان ليترأس قداس أحد الشعانين، إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح، بعد يوم من خروجه من مستشفى في العاصمة الإيطالية حيث تعالج من التهاب بالشعب الهوائية.

وألقى البابا البالغ 86 عامًا التحية على الجموع من السيارة البابوية أثناء تجوله في الساحة، قبل أن يترأس القداس بمشاركة 30 ألف شخص.