الرياض: التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، في الرياض، الخميس، هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود السعودية لدعم السلام وخريطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته.

وحضر اللقاء محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، وهشام بن سيف مدير عام مكتب وزير الدفاع. ومن الجانب الأممي لينيا لوكوود هينيكس المساعدة الخاصة للمبعوث، وروكسانة بازركان المسؤول الأول للشؤون السياسية، وأبريل ألي مستشارة المبعوث.