إيلاف من بيروت: سرد موقع "روسيا اليوم" قصة عسكري أوكراني أسير، قاده حظه العاثر إلى مدرعة كان سائقها ثملًا، فقادها مباشرة نحو موقع روسي على الجبهة في أوكرانيا.

وقال الموقع، نقلًا عن وكالة "تاس" الروسية الرسمية إن الجندي الأوكراني ألكسندر غرياديل وقع في أسر القوات الروسية بعدما نقله سائق مدرعة مخمور خطأً مع مجموعة أخرى من الجنود الأوكرانيين إلى موقع روسي.

وقال غرياديل لـ "تاس": "نُقلنا إلى مواقع متقدمة في نوفومايورسكي في 10 سبتمبر، وكانت الساعة 12 ليلا تقريبًا، وتلخصت مهمتنا في التمركز في خندق هناك ومنع الروس من الوصول إليه".

أضاف الأوكراني الأسير: "ربضنا هناك ليلًا، ثم نهارًا. بعد ظهر اليوم التالي، وصلت مدرعة فنقلنا إليها جنديًا قضى ليلًا في الاشتباك وبعض الجرحى، وكنا ننتظر الوصول إلى نقطة التمركز الدائم. لكن سائق المدرعة كان مخمورًا، فضل طريقه... وها نحن قد وقعنا في الأسر".

وتابع غرياديل: "قبل أيام، قام السائق نفسه بإنزال مجموعة من مغاوير القوات الخاصة الأوكرانية في حقل ألغام، فقُتل خمسة منهم في لحظة واحدة".

وروى الأسير الأوكراني عملية تعبئته في منطقة جيتومير، إذ احتجزه عناصر شعبة التجنيد فيما كان متوجهًا إلى عمله في موقع بناء، ثم أرسالوه إلى أحد مخيمات التدريب في لفوف، قبل أن يسافر إلى بريطانيا للتدريب على القتال. لكن يبدو أن ذلك كله لم ينفعه.