إيلاف من لندن: أكد وزير الدفاع البريطاني أنه في ظل حكم المحافظين، لن تنخفض قوة الجيش عن مستواه الحالي البالغ حوالى 73000 جندي.

وشكك غرانت شابس في الاقتراحات بأن حجم الجيش البريطاني قد يتقلص بشكل كبير بعد تحذيرات من أن المملكة المتحدة تخاطر بتكرار ما حدث في الثلاثينيات دون مزيد من الاستثمار والتطوير.

يأتي تصريح وزير الدفاع، بعد أن انتقد قائد سابق للجيش البريطاني "تقلص حجم" القوة التي قال إنها انخفضت من 102 ألف جندي في عام 2006 إلى 74 ألف جندي اليوم وأنها "تتراجع بسرعة".

وكتب الجنرال اللورد دانات في صحيفة (التايمز) أن هناك "خطرًا جديًا من أن يعيد التاريخ نفسه"، مشيرًا إلى الثلاثينيات عندما فشلت الحالة "المحزنة" للقوات المسلحة البريطانية في ردع المستشار النازي أدولف هتلر.

اعتراف

عند سؤاله عن هذه التعليقات، أقر وزير الدفاع بأن الأرقام قد انخفضت خلال العقد الماضي، لكنه اعترض على الاقتراح الذي قد ينخفض إلى نصف الحجم الذي كان عليه في عهد اللورد دانات على رأس القوات المسلحة.

وقال "ليس من المتوقع أن ينخفض العدد إلى 50 ألفاً. إنه في الواقع، على وجه التحديد، إلى 73 ألفاً بالإضافة إلى الاحتياطيات".

وعندما سئل عما إذا كان حجم الجيش في ظل حزب المحافظين لن يقل عن هذا المستوى، قال شابس لقناة (سكاي نيوز): "هذا صحيح". وأضاف: "الأمر لا يتعلق بعدد الرجال والنساء الموجودين على الأرض فقط، بل يتعلق بمدى قوة قواتك المسلحة".

وقال شابس إن الحجم الإجمالي للقوات المسلحة يبلغ نحو 188 ألف جندي.

تحذير كاميرون

وكان وزير الخارجية اللورد كاميرون حذر من أن العالم قد يغرق في حروب تشمل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران في السنوات الخمس المقبلة، مما يثير مخاوف بشأن القدرة العسكرية للمملكة المتحدة ومقدار الإنفاق على الدفاع.

وقال اللورد دانات إن الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يجب أن يرتفع إلى 3 بالمئة، محذراً من أنه إذا لم تتمكن القوات المسلحة من ردع العدوان المستقبلي من موسكو أو بكين "فلن تكون حرباً صغيرة يجب مواجهتها بل حرباً كبرى".

وتعهدت الحكومة بإنفاق 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول نهاية العقد. وقال شابس "نحن فوق 2 بالمئة بشكل مريح" وسنصل إلى 2.5 بالمئة "عندما تسمح الظروف بذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الالتزام يجب أن يرتفع إلى 3 بالمئة، وهو الأمر الذي دعا إليه قبل توليه منصب مجلس الوزراء، قال شابس إن "العالم بحاجة إلى إنفاق المزيد"، لكن المملكة المتحدة هي أكبر منفق في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة.

إنفاق أعلى

وقال إنه "على المدى الطويل، يجب أن يكون الإنفاق الغربي أعلى"، ومع ذلك، أشار إلى أن ذلك لا يمثل أولوية حكومية حاليًا، حيث يتطلع الوزراء حاليًا إلى تخفيضات ضريبية قبل الانتخابات.

وقال شابس: "نحن ملتزمون بإنفاق المزيد عندما تسمح الظروف بذلك. لكنني أعتقد أيضاً أنه من الصحيح القول إن الناس يريدون الاحتفاظ بمزيد من الأموال التي حصلوا عليها".

وكان وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت ألمح إلى تخفيضات ضريبية في ميزانية الربيع المقبلة، مقارنا نفسه بالمستشار الراحل نايجل لوسون، الذي خفض الضرائب الشخصية أثناء خدمته في حكومة مارغريت تاتشر.

وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) أن هانت قد يُمنح ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني كإتاحة إضافية مقابل أهدافه المالية في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، مما يمهد الطريق لهذا الإجراء.