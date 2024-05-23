موسكو: دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دعم مؤتمر سلام دولي في البحرين، معتبرا أن "لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا".

وفي تصريح خلال لقائه بوتين في العاصمة الروسية موسكو، قال ملك البحرين: "اعتبر هذا اليوم من أسعد الأيام التي تجمعتا بفخامتكم ونشكركم على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال.. وفي الواقع مضى وقت طويل ولم نزر موسكو الجميلة، وقد اشتقنا كثيرا لزيارتكم وزيارة الأصدقاء".

وأكد أن "الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية.. كذلك من أهم أهداف الزيارة هو إطلاع فخامتكم على نتائج القمة العربية".

وتوجه إلى بوتين قائلا: "أصدقاؤكم العرب يكنون لكم كل المحبة والتقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة.. وقد كان هناك اتفاق تام بأن ندعو من قمة البحرين إلى مؤتمر دولي للسلام، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأنه لا قيمة لهذا المؤتمر من دون دعم روسيا والدول العالمية المؤثرة، لذا نأمل بإذن الله أن نتوفق في تحقيق هذا المؤتمر في البحرين".

وأضاف: "غزة إحدى النقاط المؤلمة بالنسبة لنا ونريد توقف هذه الحرب اليوم قبل غدا، حفاظا على الأبرياء الذين تأثروا كثيرا ونزحوا بمئات الآلاف وهم يتوهون في بلدهم طولها 40 كم وعرضها 12 كم، بينما القصف مستمر. نركز على كيفية مساعدة الأبرياء إنسانيا".

وأكد أن "الأخوة العرب تفهموا الموقف في القمة العربية ولأول مرة كان هناك إجماع وهذا أمر يفرحني شخصيا بأن المسؤولية للعام القادم أن أتبع مع أخواننا العرب أمور قضاياهم ولن نستغني عن دعمكم".

وقال ملك البحرين لدى وصوله إلى موسكو: "يطيب لنا ونحن نصل الى روسيا الاتحادية الصديقة، أن نعرب عن خالص الشكر والامتنان لفخامة الأخ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على دعوته الكريمة، مشيدين بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الصديقين، وما تحققه من تطور وتنام في مختلف المجالات بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة".

وأضاف: "ويسرنا أن نعرب عن بالغ الاعتزاز بالمكانة الرفيعة التي تحتلها روسيا الاتحادية على المستوى الدولي، بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، والدور البناء الذي تقوم به من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم، معربين عن التقدير لما تحققه روسيا من تقدم وتطور مشهود على المستوى الاقتصادي والتنمية الشاملة، مؤكدين حرصنا على توثيق العلاقات البحرينية الروسية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولا وازدهارا بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الخير والنفع لبلدينا وشعبينا الصديقين".

وكان في استقبال الملك البحريني لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس في الشرق الأوسط واليكسي سكو سيريف سفير روسيا لدى البحرين وأحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير البحرين لدى روسيا.

مواقف متقاربة

بدوره، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضيفه ملك البحرين حمد بن عيسى، وأكد على أن مواقف روسيا والبحرين متقاربة إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.

وقال بوتين مرحبا بضيفه البحريني: "أرحب بكم في روسيا، وقد التقينا في المرة الأخيرة عام 2016، لكننا كنا على اتصال طوال هذا الوقت. تواصلنا في المرة الأخيرة هاتفيا في آذار (مارس) من هذا العام".

وأشار بوتين إلى أن روسيا والبحرين يحتفلان في العام المقبل بمرور 35 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال: "لقد أنجزنا الكثير خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، ولدينا قنوات اتصال جيدة من خلال وزارة الخارجية".

من جهته، أعرب حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن سعادته بلقائه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يزور موسكو بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب قديروف عبر منشور "التلغرام" : "عقدت لقاء وديا للغاية مع أخي الأكبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفه، والوفد المرافق الذي يزور بلادنا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف: "أعرب الملك البحريني عن ودية اللقاء معنا وعن احترامه وودّه للشعب الشيشاني، وأكد على وحدة الدين، مشيدا بعلاقات الأخوة والصادقة التي تربط بلدينا. كما أشاد بجهودنا التي تهدف إلى دعم المسلمين في روسيا".

وأكد قديروف أن روسيا تدعم المسلمين وحقوقهم بفضل النهج الرشيد للرئيس بوتين.

وشكر قديروف ملك البحرين على زيارته روسيا وأعرب عن سعادته لمستوى العلاقات بين روسيا والبحرين التي تحافظ على استمرارية هذه العلاقات بما يعزز التعاون بين البلدين.

ودعا قديروف العاهل البحريني لزيارة جمهورية الشيشان كما دعا الأخير قديروف لزيارة البحرين.

تعاون ثنائي

وفي وقت سابق التقى ملك البحرين بحاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، وأكدا على عمق علاقات الصداقة بين روسيا والبحرين، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

كما استقبل ملك البحرين في مقر إقامته في موسكو الشيخ طلعت تاج الدين مفتي روسيا، وأشاد بجهوده لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.

وفي السياق، أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وحاكم جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف عمق علاقات الصداقة بين روسيا والبحرين، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

وأشار الطرفان خلال لقائهما في موسكو إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والبحرين 30 ضعفا مقارنة بالعام الماضي حيث سجل 450 ألف دولار، وأشارا إلى مجموعة كبيرة من المنتجات الروسية التي يمكن توريدها إلى البحرين.

وجاء في بيان عن رئاسة تتارستان: "روسيا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع البحرين وتعتبرها بلادنا شريكا تجاريا واقتصاديا واستثماريا مهما لها في الشرق الأوسط".

وشكر حاكم تتارستان الوفد البحريني على مشاركته في منتدى قازان الاقتصادي الدولي مؤخرا، ولفت إلى إسهام الشيخ حمد بن إبراهيم آل خليفة فيه.

وأشاد بإسهام الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين في عمل مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"، ووصفه "بالصديق العزيز لتتارستان".

مفتي روسيا

كما استقبل ملك البحرين في مقر إقامته في موسكو الشيخ طلعت تاج الدين مفتي روسيا، وأشاد بجهوده لإعلاء قيم التعايش والحوار والوسطية ونشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة بما يعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.

من جانبه لفت تاج الدين إلى دور الملك البحريني في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين وبمبادراته لتعزيز مبادئ التسامح والاعتدال ونبذ التعصب، وإشاعة السلام والتعايش الإنساني.