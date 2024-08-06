إيلاف من تل أبيب: اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه يجب على إسرائيل أن تغتال أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، عقب كلمة للأخير أكد فيها أن الحزب سيرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.

وجاء ذلك في أعقاب كلمة ألقاها نصر الله بمناسبة مرور أسبوع على اغتيال إسرائيل للقيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتب سموتريش على حسابه بموقع إكس: "على إسرائيل ألا ترد على نصر الله، بل على إسرائيل أن تقضي على نصر الله".

كما أكد نصر الله في كلمته أن الرد على اغتيال شكر "آت وسيكون قويا ومؤثرا وفاعلا"، مشيرا إلى أن" الإسرائيلي الذي يهدد اليوم ، يملك مصانع متنوعة بمليارات الدولارات استغرق العمل لإنشاءها 34 عاما، وجميعهم يمكن قصفهم بنصف ساعة فقط".

كما أشار نصر الله إلى أن "حزب الله" سيرد، وإيران سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية بالعاصمة طهران، واليمن سيرد، مضيفا: "العدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة هي الرد والأهم أن التصميم والقرار والقدرة موجودة، نتصرف بشجاعة وتأنٍ والانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من العقاب".

وتابع: "من التطورات المهمة رفض الكنيست قيام دولة فلسطينية، هناك شبه إجماع كبير في كيان العدو على رفض إقامة دولة فلسطينية"



