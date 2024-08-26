إيلاف من لندن: أتم أكبر رجل معمر في العالم عامه الـ112، وكشف عن الطبق البريطاني الكلاسيكي الذي يتناوله كل يوم جمعة، وأرجع المعمر - الذي يعيش في دار رعاية في ساوثبورت - الأمر كله إلى "الحظ فقط".

ولد جون تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 191، وهو العام الذي غرقت فيه السفينة تايتانيك. وأصبح أكبر رجل معمر في العالم في أبريل.

وقال: "لا أستطيع التفكير في أي أسرار خاصة لدي". مضيفا: "كنت نشيطًا جدًا عندما كنت صغيرًا، كنت أمشي كثيرًا. لا أعرف ما إذا كان ذلك له علاقة بذلك. لكن بالنسبة لي، أنا لا أختلف [عن أي شخص]. لا أختلف على الإطلاق.

وقال تينيسوود: "أنا فقط أتعامل مع الأمر على طبيعتي مثل أي شيء آخر، لماذا عشت كل هذا الوقت ليس لدي أي فكرة على الإطلاق."

وأضاف أنه باستثناء جزء من السمك المقلي والبطاطس المقلية كل يوم جمعة، فهو لا يتبع أي نظام غذائي معين.

بين حربين

في عمر 112 عامًا، عاش السيد تينيسوود الحربين العالميتين ويحمل أيضًا لقب أكبر رجل على قيد الحياة من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية.

وكان عمل في دور إداري في هيئة رواتب الجيش الملكي حيث كان عمله يتضمن مهام لوجستية مثل تحديد موقع الجنود العالقين وتنظيم الإمدادات الغذائية بالإضافة إلى المحاسبة والتدقيق.

وبعد تركه للجيش عمل محاسبًا في شل وبريتش بتروليوم، قبل تقاعده في عام 1972.

وكان التقى بزوجته بلودوين في حفل رقص في ليفربول واستمتع بـ 44 عامًا من الزواج قبل توفيت في عام 1986. وولدت ابنتهما سوزان في عام 1943. والسيد تينيسوود لديه أيضًا أربعة أحفاد وثلاثة من أبناء الأحفاد.

وقال تينيسوود إنه من مشجعي نادي ليفربول لكرة القدم طوال حياته وشهد جميع انتصارات كأس الاتحاد الإنكليزي الثمانية التي حققها النادي و17 من انتصارات الدوري الـ19.

وعندما سُئل عن أكبر الاختلافات في العالم على مدار حياته، قال السيد تينيسوود: "في رأيي، ليس الأمر أفضل، أو بالكاد أفضل، مما كان عليه آنذاك. ربما يكون الأمر كذلك في بعض الأماكن، ولكن في أماكن أخرى يكون أسوأ".

تهنئة ملكية

ومنذ بلوغه 100 عام في عام 2012، تلقى بطاقة تهنئة بعيد ميلاده كل عام من الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، وهو تقليد يقع الآن على عاتق الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

ولا يزال السيد تينيسود بعيدًا بأربع سنوات عن الرقم القياسي لأكبر رجل في العالم على الإطلاق، جيرويمون كيمورا من اليابان، الذي عاش حتى بلغ 116 عامًا و54 يومًا وتوفي في عام 2013.

يشار إلى أن أكبر امرأة على قيد الحياة في العالم، وأكبر شخص على قيد الحياة، هي اليابانية توميكو إيتوكا البالغة من العمر 116 عامًا.