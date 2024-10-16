إيلاف من طهران: أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، أنها لا تزال تعمل للسيطرة على تسرب نفطي، بعد 3 أيام من الإبلاغ عنه لأول مرة.

ونقلت رويترز عن وكالة "إرنا"، أن السلطات تعمل للسيطرة على التسرب الذي تم الإبلاغ عنه الأحد، على بعد 6.44 كيلومتر من جزيرة خرج.

وأفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، بمقتل شخص على الأقل في حريق مصفاة إقليم خوزستان.

وقال حاكم مدينة شوشتر إن "الحريق تحت السيطرة لكن رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ ما زالوا في حالة تأهب في الموقع".

وعزت سلطة المنطقة الحريق إلى "اصطدام ناقلة بخزانات بنزين". وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.

وقال مسؤول محلي في إقليم خوزستان الواقع جنوب غربي إيران، لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، إن عدة أشخاص أصيبوا أيضا.

