إيلاف من الرباط: قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، إن التعديلات المقترحة في مشروع مدونة الأسرة تشمل 139 إجراءً، منها 19 إجراءً وصفها بأنها معروفة، بينما 120 تعديلا ما زالت لم تكشف عنهم لجنة تعديل المدونة.

ولم يتردد ابن كيران، خلال لقاء حزبي داخلي عقد اليوم الأحد بالرباط، في توعد لجنة تعديل المدونة بالتظاهر في الشارع العام إذا ما تم تمرير التعديلات التي يعارضها بشدة، قائلاً إن الحزب "يرفض التعديلات وسيتحمل مسؤوليته في ذلك"، مشككا في أهداف التعديلات المقترحة، ومعتبراً أنها تستهدف الرجل وتتعارض مع الآية القرآنية "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ".

وأشار ابن كيران إلى أن الحزب يعتزم استخدام مجموعته في مجلس النواب للدفاع عن رؤيته بخصوص مشروع التعديلات، لاسيما تلك المتعلقة بمؤسسة الزواج. ودعا إلى اعتماد المذهب المالكي لحسم أي جدل يتعلق بتلك التعديلات.

تحذير من تفكك الأسرة المغربية

عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تخوفه من تأثير التعديلات على استقرار الأسرة المغربية، داعياً إلى تعزيز الروابط الأسرية بين الزوج والزوجة والأبناء والأقارب. وحذر من أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى إدخال أنماط جديدة من الزواج القانوني، وصفها بأنها لا تتماشى مع الشرع الإسلامي، واعتبر أنها امتثال لتوصيات أممية تسعى إلى فرض "مساواة ضد النساء المغربيات".

رفض تحريم تعدد الزوجات

انتقد ابن كيران توجه الحكومة نحو تحريم تعدد الزوجات، موجهاً اتهاماً لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالسعي إلى تجريم التعدد، بينما يتم التساهل مع حالات ارتباط الرجال بنساء خارج إطار الزواج.

وأضاف أن هذه السياسات ستؤدي إلى تحولات مجتمعية خطيرة، منها تشجيع المساواة في غير مواضعها وفتح الباب أمام قضايا مثل حرية تغيير الجنس.

مواقف مثيرة للجدل حول الحضانة والإرث

وفي ما يخص المقترحات المتعلقة بالحضانة وتقاسم الإرث، أبدى ابن كيران اعتراضه على السماح لأحد الزوجين بالبقاء في بيت الزوجية بعد وفاة الآخر، مشيراً إلى أن ذلك قد يتسبب في نزاعات عائلية. كما انتقد فكرة تقاسم الحضانة بين الأب والأم في حالة الطلاق، مشدداً على ضرورة بقاء الحضانة مع الأم المطلقة، على أن تعود إلى الأب في حال زواجها.

انتقادات للأحزاب السياسية والمواقف الحكومية

وفي سياق آخر، وجه ابن كيران انتقاداً مباشراً لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، والذي يدعم أغلب التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وعبّر عن أسفه لخسارة حزبه في الانتخابات التشريعية الماضية، مشيراً إلى أن ضعف التمثيل البرلماني لحزبه يعيق مشاركته الفعالة في النقاشات التشريعية.

أبعاد وطنية ودولية

لم تخلُ تصريحات ابن كيران من الإشارة إلى الأبعاد الوطنية، حيث تحدث عن أعراف الزواج في المغرب، مشيداً باحترام الاستعمار الفرنسي لهذه الأعراف.، أثناء عهد الحماية.

واستغل موضوع الاستعمار الفرنسي ليذكر الجزائر بمغربية العديد من المدن الموجودة بالصحراء الشرقية، منها تندوف وحاسي بيضة وغيرها،حيث كانت هذه المناطق تحت السيادة المغربية أثناء الاستعمار. أن النزاعات الحدودية بين المغرب والجزائر، سببها "دولاً أوروبية لها مصلحة في تأجيج الخلافات بين البلدين".

وتثير تصريحات ابن كيران جدلاً واسعاً حول مسار تعديل مدونة الأسرة، خاصة أنها تتقاطع مع مواقف حقوقية وأممية تدعو إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.

وبينما يرفض حزب العدالة والتنمية التعديلات ويهدد بالتصعيد، تواصل الحكومة الدفاع عن المشروع بوصفه خطوة ضرورية لتعزيز الحقوق وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والدولية.