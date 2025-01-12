إيلاف من الرياض: "فضيحة المصافحة".. كان هذا هو العنوان الأكثر انتشاراً وتداولاً حول العالم خلال الأيام الماضية، ومصدره هو صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة في رصدها لوجهة النظر العالمية بعد رفض أو امتناع أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، حينما التقى في دمشق وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وفي الرياض ترقب الجميع ماذا سيفعل أسعد الشيباني وزير خارجية الإدارة السورية الحالية حينما يلتقي السيدة التي رفض الشرع مصافحتها، وكان لافتاً خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض، الأحد، بشأن سوريا، المصافحة التي جرت بين الشيباني، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وجرى تداول الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي عربياً، فهل هي مرشحة للانتشار عالمياً كما حدث لصورة الشرع وبيربوك؟

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية كانت قد زارت قبل أيام دمشق رفقة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، والتقت قائد الادارة السورية، أحمد الشرع، في قصر الشعب. وحينها أثار الجدل مقطع فيديو أظهر أن الشرع لم يصافحها، واكتفى بالتلويح لها مبتسماً بينما مد يده ليسلم على نظيرها الفرنسي.

وظهرت تعليقات تنتقد تصرف مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، وتتهمهم بعدم مراعاة قواعد وبروتوكول المصافحة لدى السياسيين في العالم.

وخرجت بيربوك عن صمتها بعد الجدل، وقالت إنه مع وصولها إلى دمشق كان واضحاً أن لقاءها بالمسؤولين السوريين الجدد سيخلو من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية.