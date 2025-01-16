إيلاف من تل أبيب: بين اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل صفقة اتفاق وقف النار في غزة، ونفي الأخيرة الأمر تماماً، تكشّفت معضلة جديدة.

"تقارير مشبوهة"

إذ أكد مصدر سياسي إسرائيلي كبير أنه وعلى عكس ما أسماها "التقارير المشوهة"، فإن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفي، بل ستبقى في كل مرحلة من المراحل في المحور، طيلة الـ42 يوماً، وهو ما لم يكن منصوصا بالاتفاق الذي أكد على انسحاب كامل.

كما أوضح أن نطاق القوات سيظل عند حجمه الحالي، ولكن سيتم نشرها بشكل مختلف، بما في ذلك المواقع الأمامية والدوريات والمراقبة والسيطرة على طول المحور بالكامل، وفق كلامه.

كذلك تابع أنه وخلال المرحلة الأولى، التي تبدأ في السادس عشر من الشهر، سيتم فتح المفاوضات لإنهاء الحرب.

وتابع أنه إذا لم توافق حماس على مطلب إسرائيل بإنهاء الحرب أي "تحقيق الأهداف"، فإن إسرائيل ستبقى على محور فيلادلفي في اليوم الثاني والأربعين، وعلى أية حال في اليوم الخمسين.

أتى هذا التصريح بعيد اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل الصفقة، ما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة عليه.

وقال مكتبه في بيان، اليوم الخميس، إن "حماس تراجعت عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة"، وفق ما نقلت "رويترز".

في حين نفت الحركة الأمر جملة وتفصيلا، إذ أكد القيادي البارز في حماس، عزت الرشق، أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف النار الذي أعلنه الوسطاء أمس.

3 مراحل

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه على 3 مراحل، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

بينما تستمر المرحلة الأولى من الصفقة ستة أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة.

كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، فضلا عن أميركيين هما كيث سيجل وساجوي ديكل تشين.

في حين من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى. ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.

أما المرحلة الثالثة فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.