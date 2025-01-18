إيلاف من القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم السبت، عن إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بشارع ليفونتين في تل أبيب .

وقالت الشرطة إن عملية الطعن كانت هجوما إرهابيا، مضيفة أن المهاجم حاول طعن المارة قبل أن يتم إطلاق النار عليه في مكان الحادث من قبل مواطن إسرائيلي يحمل سلاحا مرخصا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن المشتبه به هو صلاح يحيى (19 عاما)، من سكان طولكرم، ودخل إسرائيل بطريقة غير شرعية، بحسب موقع "يديعوت أحرونوت".

وقالت نجمة داوود الحمراء إنها تعالج رجلا في أواخر الثلاثينيات من عمره بعد إصابته بطعنة سكين في الجزء العلوي من جسده، وتم نقله إلى مستشفى إيخيلوف، وقال صديق له كان حاضرا أثناء الهجوم لصحيفة معاريف: "صديقي تعرض للطعن أمامي مباشرة".

وقال شاهد عيان يدعى ران لصحيفة معاريف : "كنا نجلس في مقهى، ووقعت الحادثة في نهاية الشارع" .

"فجأة، سمعنا رشقة من الرصاص، ثم صاح أحدهم "هجوم إرهابي". فركضنا جميعاً إلى المطبخ للاختباء. كانت هناك حالة من الهستيريا والفوضى؛ وكان الناس يخشون الخروج. وقال أحدهم إن الهجوم كان طعناً بالسكين، وما سمعناه كان إطلاق نار يستهدف الإرهابي. وقال أحد الأصدقاء إنه رأى شخصين ملقيين على الأرض. وبدأ الناس في العودة إلى منازلهم بأسرع ما يمكن".

وقالت كيم، إحدى ضيوف مطعم تاكويريا القريب، لصحيفة معاريف : "بدأ الناس بالصراخ: هجوم، هجوم، واختبأنا في المطبخ" .

"بعد وقت قصير من الهجوم، تم تحييد الشخص الذي قام بالطعن، وسادت حالة من الذعر لفترة وجيزة، وكان المطعم ممتلئًا بالرواد. لم أتصور قط أن شيئًا كهذا قد يحدث في شارع هادئ في وسط تل أبيب".