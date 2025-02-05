إيلاف من الرياض: أكد أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن التواصل المستمر بين محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يعكس مستوى عالياً من التشاور والتنسيق بين الإمارات والسعودية.

ودون عبر حسابه على منصة " إكس": " التواصل المستمر بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حفظهم الله، يعكس مستوى عالياً من التشاور والتنسيق بين الإمارات والسعودية الشقيقة، سواء في العلاقات الثنائية المتميزة أو تجاه المستجدات الإقليمية والدولية. تبقى هذه العلاقات المحورية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وازدهارها".

واستعرض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، العلاقات الأخوية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وفرص تطويرها، وذلك في إطار اتصال هاتفي.

وتضمن الاتصال الذي أجراه ولي العهد السعودي بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن المساعي المبذولة تجاهها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وتركز مجالات التواصل بين البلدين في تحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً لتحقيق رفاهة مجتمع البلدين.

بالإضافة إلى تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

