إيلاف من الـرباط : جددت جمهورية العراق،السبت بالرباط،"التأكيد على موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية”،مشيدة “بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي” لحل النزاع بشأن قضية الصحراء.

وعبر عن هذا الموقف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين

وجرى تضمين هذا الموقف الرسمي الداعم للمملكة في بيان مشترك اعتمده الطرفان.

كما ثمن رئيس الدبلوماسية العراقية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي على أساس التوافق، استنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

من جهة اخرى ، أشادت العراق،بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجة العراقي، خلال مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن بلاده تشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس في الدفاع عن مدينة القدس الشريف من أجل صون هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها، كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذا في دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.

يشار إلى أن حسين،يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية ما بين 5 و9 فبراير الجاري، هي الأولى من نوعها على الصعيد الثنائي،بعد تسلمه منصبه على رأس الدبلوماسية العراقية،وذلك بدعوة من الوزير بوريطة.