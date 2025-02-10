إيلاف من موسكو: أكدت وكالة "تاس" الروسية، الاثنين، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل دعوة من روسيا لحضور احتفالات "يوم النصر" في التاسع من أيار (مايو)، والتي تتضمن عرضًا عسكريًا ضخمًا في الميدان الأحمر في موسكو. تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يمنحها أهمية تتجاوز الطابع الاحتفالي التقليدي.

رسالة القوة العسكرية

منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الحكم عام 2000، تحول العرض العسكري السنوي في "يوم النصر" إلى مناسبة مزدوجة؛ فمن جهة يُكرِّم الاتحاد السوفياتي السابق انتصاره على ألمانيا النازية عام 1945، ومن جهة أخرى تستعرض روسيا قوتها العسكرية، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وما تبعه من تراجع في النفوذ الروسي.



مسيرات "فوج الخالدين"

لا تقتصر الاحتفالات على العروض العسكرية، بل تشمل أيضًا مسيرات "فوج الخالدين" التي تُنظم في مختلف المدن الروسية. ويحمل المشاركون صور قدامى المحاربين في "الحرب الوطنية العظمى" التي امتدت بين عامي 1941 و1945، في تقليد سنوي يعكس ارتباط روسيا العميق بإرثها العسكري.