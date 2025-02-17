إيلاف من لندن: قال دبلوماسيون إن روسيا لديها الكثير لتكسبه من الجلوس في المملكة العربية السعودية مع الأميركيين في أول لقاءات في ولاية ترامب الثانية.

وبعد ثلاث سنوات من تجميد العلاقات من قبل الغرب، كرد فعل على غزو أوكرانيا، تتم إعادة روسيا من "الصقيع" حيث لم تعد "منبوذة".

واشار تحليل لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إلى أن لقاء الرياض الذي يبدأ غدا الثلاثاء، سيكون فرصة توسيع التعاون الروسي الأميركي. وبالإضافة إلى أوكرانيا، هناك الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاقتصاد، وما إلى ذلك.

من الواضح أن الكرملين يريد إعادة ضبط كاملة، قائلاً إن الاجتماع سيخصص لاستعادة "المجمع بأكمله" للعلاقات.

هذا بالإضافة إلى إنهاء الحرب التي كانت مكلفة بالنسبة لموسكو، من حيث المال والقوى العاملة، وهي تريد حقًا إنهاءها. ولكن بشروطه فقط، أو الشروط التي يمكنهم الادعاء بأنها خاصة بهم.

ويقول التحليل: وهذا يقودنا إلى النقطة الأخيرة - في إدارة ترامب، يبدو أن الكرملين لديه وسيط متعاطف، بعد أن تخلت واشنطن على ما يبدو عن ورقتي مساومة رئيسيتين للكرملين الأسبوع الماضي (بشأن عضوية الناتو والأراضي) قبل بدء المحادثات.

والأمر الأكثر من ذلك، يمكن تحويل المحادثات لتتناسب مع رواية الكرملين، بأن روسيا هي الضحية وأنها أرادت السلام طوال الوقت.