إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعيين عمدة مدينة هامتراميك بولاية ميشيغان، اليمني الأصل أمير غالب، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الكويت.

وكتب ترامب في منشور على منصة "Truth Social": "بصفته عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشيغان، عمل أمير بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي في ميشيغان، أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد، تهانينا أمير!".

وانتخب غالب، الذي ولد في اليمن، ليصبح أول عمدة عربي أمريكي ومسلم لمدينة هامترامك عام 2021.

وخلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، أيد غالب، ترامب وشارك في حملته الانتخابية، بما في ذلك إلقاء كلمة في تجمع حاشد في اليوم السابق للانتخابات، كما رحب غالب بترامب أثناء زيارته لمكتب الحملة في هامترامك.

وقال غالب في ذلك الوقت: "زيارته اليوم هي لإظهار الاحترام والتقدير لمجتمعنا"، وقبل أقل من شهر، أعلن غالب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يسعى لولاية ثانية.

وكتب غالب على فيسبوك: "سأستمر في خدمة مدينتي ومجتمعي بإخلاص والتزام ونزاهة، من خلال هذا المنصب ومن خلال مناصب مستقبلية مرموقة محتملة أخرى".

