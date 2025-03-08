إيلاف من الرباط : عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، سفيرا جديدا لواشنطن لدى المغرب.

‏وكتب الرئيس ترامب على موقع “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي: “يسرني أن أعلن أن ديوك بوشان الثالث سيتولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية”.

‏‎وأضاف ترامب على المنصة ذاتها: “سيلعب ديوك دورًا محوريًا في تعزيز السلام والحرية والازدهار لصالح بلدينا. تهانينا لديوك وعائلته الرائعة!”.‏‎

ولد بوشان سنة 1963 بولاية كارولينا الشمالية،ودرس الاقتصاد في جامعتها “تشابل هيل”، وحصل من جامعة “هارفرد” على ماجستير في الاستثمار.

‏‎وشغل ديوك بوكان الثالث منصب سفير الولايات المتحدة في إسبانيا وأندورا من 2017 إلى 2021؛ اي خلال الفترة الرئاسية السابقة لدونالد ترامب. وديوك أيضا رجل أعمال ، ويشغل حاليًا منصب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.