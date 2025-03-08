إيلاف من الرباط : عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، سفيرا جديدا لواشنطن لدى المغرب.
وكتب الرئيس ترامب على موقع “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي: “يسرني أن أعلن أن ديوك بوشان الثالث سيتولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية”.
وأضاف ترامب على المنصة ذاتها: “سيلعب ديوك دورًا محوريًا في تعزيز السلام والحرية والازدهار لصالح بلدينا. تهانينا لديوك وعائلته الرائعة!”.
ولد بوشان سنة 1963 بولاية كارولينا الشمالية،ودرس الاقتصاد في جامعتها “تشابل هيل”، وحصل من جامعة “هارفرد” على ماجستير في الاستثمار.
وشغل ديوك بوكان الثالث منصب سفير الولايات المتحدة في إسبانيا وأندورا من 2017 إلى 2021؛ اي خلال الفترة الرئاسية السابقة لدونالد ترامب. وديوك أيضا رجل أعمال ، ويشغل حاليًا منصب المدير المالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري.وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
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