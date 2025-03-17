في ليلة منتصف شهر رمضان، تقيم الأسر الخليجية احتفالا لتكريم أطفالهم ومكافأتهم على صيامهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في صيام النصف الباقي.

ففي طقس يشبه الاحتفال الغربي بعيد "الهالويين"، يطوف أطفال الخليج حول المنازل القريبة وهم يرتدون الأزياء التراثية ويحملون أكياساً من القماش، يطرقون الأبواب طمعاً في الحصول على الحلوى والمكسرات، مرددين أغنيات وأهازيج منها "قرقاعون عادت عليكم"، و"عطونا الله يعطيكم، بيت مكة يوديكم، يا مكة يالمعمورة، يا ام السلاسل والذهب يا نورة".

#القرنقعوه من العادات الرمضانية القديمة في المجتمع القطري والتي تكون في ليلة المنتصف من الشهر الفضيل #رمضان ويتم في هذه الليله توزيع المكسرات والحلوى من قبل الاهل والجيران بالفريج.#قرنقعوه_قرقاعوة pic.twitter.com/OnzXQHvtvT — Fatma Al Shebani ‎🏹 (@AlshebaniFatma) March 14, 2025

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وتختلف تسمية الاحتفال بين الدول الخليجية، ففي قطر يُعرف بـ"القرنقعوه"، وفي الكويت والجانب الشرقي من السعودية يُسمى "القرقيعان"، والبعض يسميه "القريقعان" بتقديم القاف الثانية على الياء، بينما يطلق عليه المسلمون في عُمان "القرنقشوه".

وقد اختلفت الأسباب في أصل التسمية، فالبعض يقول إن " قرقيعان " لفظ عامي مأخوذٌ من قرع الباب، لأن الأطفال يقومون بقرع أبواب البيوت في هذه المناسبة.

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في حين يرى البعض أن الكلمة مشتقة من "قرة العين"، وهي تعبير عن سرور الإنسان وفرحه بالذرية، استلهاماً من آية قُرآنية بهذا المعنى.

Getty Images أطفال بالزي التقليدي يستقبلون الحلوى

ويرجع البعض لفظها إلى المعنى اللغوي المشتق من إحداث صوت كصوت وقوع الحديد على الحديد الذي يطلق عليه القرقعة.

قرقيعان في الكويت 🇰🇼

حكاية يجب ان تعيشها

في الكويت ♥️



تراث جميل وعراقة

تلمسها في كل شارع وكل حي وأهازيج لن تسمعها

إلا في الكويت الجميلة بصوت أطفال الكويت التي

حولت هذه المناسبة إلى مهرجاني ثقافي



دايماً الكويت غير 🇰🇼🇦🇪♥️ pic.twitter.com/Xq0mGQBE99 — بوعلي ⚖️ (@for_me_now21921) March 14, 2025

#قرقيعان مدينة #الجبيل_الصناعية اجواء شرقاوية مليئة بالبهجة والسرور وتوزيع الحلويات والهدايا على الأطفال

يازين فرحة الأطفال 😍 جبيلنا غير ☺️🩷🌸 pic.twitter.com/nZ7LjoicLg — فوزية الطواله (@FawzyahALtwalah) March 16, 2025

وفي العراق تُسمى هذه العادة أيضاً بالماجينة، إلى جانب تسميتها "قريقعان" مرددين أهزوجة تقول كلماتها:

ماجينه يا ماجينه

حل الكيس وانطينه

انطونه الله ينطيكم

بيت مكة يوديكم

https://www.instagram.com/p/DHPMA4nqGpH/

اليوم هو (الماجينا) التسمية المحلية لإحتفال القرقيعان في بغداد، وهكذا تخيل الذكاء الإصطناعي نساء بغداد في عهد الإحتلال العثماني الذي يرجح الباحثون ان تسمية الاحتفال جاءت من تلك الحقبة! pic.twitter.com/xWWqheylxz — ســارة القـريشي (@SarahQuraishi90) March 15, 2025

ويحتفل الشيعة في الخليج بهذه المناسبة، التي يُرجعون أصلها إلى أكثر من 1400 عام، مع الفرحة بذكرى مولد الإمام الحسن، أول حفيد لمحمد نبي الإسلام، الذي تشير كتب التاريخ إلى أنه ولد في منتصف رمضان، في السنة الثالثة للهجرة.

مروية عن الرسول (صل الله عليه واله) حين رزق بأول حفيد له قال: قرة عين قرة عين، ومع مرور الزمن اصبح متداول بين الناس قرقيعان والجميع يحتفل بمناسبة مولد سيدي الإمام الحسن المجتبى. pic.twitter.com/iM06UD3BsN — 𐩢𐩯𐩺𐩬 - حـُࡑـين (@alsinan__) March 15, 2025

ونشر المغردون صوراً للأولاد في الشوارع الخليجية وهم يحملون أكياسا أو سلالاً في انتظار ملئها بالحلوى والمكسرات، ويضربون على الطبول ويرددون أناشيد شعبية.

https://www.tiktok.com/@manal_3355/video/7481891377513614600?q=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86&t=1742121084086

هل هناك "إفراط" في الاحتفال؟

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كان الاحتفال يتسم بشراء المكسرات والحلويات البسيطة لتوزيعها على الأطفال. ومع مرور الزمن، تغيرت طرق الاحتفال بالمناسبة؛ حيث بدأت بعض المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية بتنظيم احتفالات واسعة.

كما انتقد البعض التنافس بين بعض الأسر في كيفية عرض الأكياس التي يحملها الأطفال وتغليفها، إضافة إلى استفادة المحلات التجارية بعرض علب فاخرة بأسعار باهظة.

https://www.tiktok.com/@tanaghum/video/7481060397513346311?q=%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86&t=1742121084086

ويرى البعض أن النشاطات الترفيهية التي ترافق الاحتفالات، كنقش الحنّة على أكفّ البنات وتلوين الوجوه والألعاب الشعبية الخليجية، يعد "إلهاء" عن المعنى الأصلي للاحتفال.