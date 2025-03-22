قصفت طائرات إسرائيلية ليل الجمعة مطار تدمر العسكري في وسط سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، والجيش الإسرائيلي.

وتحدث الجيش عن مهاجمة "قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ تدمر وT4 السوريتين".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "التقارير ذكرت أن عنصرين من قوات الأمن السورية أصيبا في الهجوم".

ووصفت مصادر عسكرية إسرائيلية الضربات بأنها "واسعة النطاق"، وأدت إلى تدمير قدرات من شأنها الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

#عاجل 🔴 هاجم جيش الدفاع قبل قليل قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ تدمر و T4 السوريتيْن.



سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل. pic.twitter.com/hll1wUxGFE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 21, 2025

وقال المرصد إن "المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنّت غارات مستهدفة مطار تدمر العسكري في شرق حمص".

وأوضح أن أربع غارات على الأقلّ استهدفت المطار الذي يضم قوات من الإدارة الجديدة في سوريا، ويقع في محيط مدينة تدمر.

وتأتي هذه الغارات الجديدة بعد أيام من ضربات جوية اسرائيلية استهدفت مقرات عسكرية قرب مدينة حمص (وسط)، وأخرى أدّت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفقا لحصيلة رسمية، قرب مدينة درعا جنوباً.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية الثلاثاء أن الغارات على درعا عمل "عدواني" يستهدف "استقرار" سوريا.

وتشن إسرائيل منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد غارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت إن هدفها "منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق".

وتوغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الحالي، 32 استهدافاً إسرائيلياً للأراضي السورية، 30 منها جوية و2 برية.

وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 41 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، وفق المرصد.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذراً من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها.

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