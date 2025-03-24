ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حيوان الوشق الصحراوي المفترس هاجم عدداً من جنود الجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر، مما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

وقالت تقارير إن الجيش استعان بمتخصصين في الحياة البرية من هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية لاصطياد الحيوان. وبالفعل نُقل الحيوان إلى مستشفى متخصص لفحصه.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بين المستخدمين، الذين أصروا على تسمية الحيوان "الوشق المصري" نسبة إلى تسلله من الحدود المصرية إلى إسرائيل ومهاجمة جنود إسرائيليين.

ووصفت أغلب المنشورات الاجتماعية ما فعله الوشق بالـ "بطولة"، بينما شكك البعض بأن الصور المتداولة للهجوم هي بفعل الذكاء الاصطناعي.

هذا الحيوان الأكثر تداولا في الساعات الأخيرة



بعد أن باغت الجنود الإسرائليين وقام بالتهام البعض وتسبب في جروح خطيرة للبعض الآخر



وهو الوشق المصري ما قصة هذا الحيوان وماذا حدث في الساعات الأخيرة ليصبح الأكثر تداولا



إليك القصة كاملة : pic.twitter.com/QtidRxTQeW — عالم كتب. (@Rissslh) March 22, 2025

ينتمي هذا الحيوان المفترس إلى فصيلة السنوريات التي تتضمن حيوانات مفترسة أكبر مثل الأسود والنمور والفهود، والتي تمتد لتشمل أيضاً أنواعاً أصغر حجماً مثل القطط.

ويتمتع حيوان الوشق الصحراوي بسرعة كبيرة ومهارة في الانقضاض على فريسته كما أن لديه القدرة على القفز لمسافة ثلاثة أمتار تمكنه من اقتناص الطيور في التي تحلق على ارتفاع منخفض.

مستخدمو مواقع التواصل يتداولون صورًا مفبركة قالوا إنها تظهر هجوم الوشق المصري على جنود إسرائيليين تبين أنها وُلِّدت باستخدام الذكاء الاصطناعي #ما_الحقيقة؟ pic.twitter.com/IXkvl4D8XE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 23, 2025

ولا يعيش هذا الحيوان في مجموعات إلى فيما ندر، فهو يفضل العزلة ويتغذى على الفرائس الصغيرة مثل الأرانب والقوارض والطيور الصغيرة.

ويخشى الوشق الصحراوي الإنسان، لذا نادراً ما نسمع عن هجومه على البشر كما حدث على الحدود المصرية الإسرائيلية.

أفضل لقطة في ٢٠٢٥



حيوان الوشق المصري اقتحم الحدود وهاجم عدداً من الجنود الاسرائيلين .



سبحان الله العظيم

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ



الصور تقريبيه pic.twitter.com/NLzx21uKRz — عابد الضمور 🇯🇴 (@AabedDmour10) March 22, 2025

يعيش هذا الحيوان في شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط في المناطق الصحراوية وحجمه يتراوح بين حجم القط المنزلي والنمر وله أذنان طويلان بشكل ملحوظ.

ورجحت تقارير أن السبب وراء الهجوم على الجنود الإسرائيليين ربما يكون هو هدم الكثير من موائل الطبيعية والصيد الجائر مما دفع الحيوان المفترس إلى الاقتراب من أماكن آهلة بالسكان بحثاً عن الغذاء.

أسماك القرش تساعد الفلبين على معالجة آثار الإعصار الأعنف في تاريخ البلاد

👌



"الوشق المصري" كما صوره المصري القديم وهو يقضي على ابوفيس "رمز الفوضى والظلام" 😉



- مقبرة ان حر خع #الاقصر

me 📸 pic.twitter.com/zX5FTVBx53 — Ahmed Sameh (@EgyptWithAhmed) March 21, 2025

واحتل الوشق مكانة كبيرة في الحضارة المصرية القديمة، وله الكثير من المنحوتات والتماثيل، وتشير منحوتات الوشق إلى حراسته مقابر قدماء المصريين،ويقول عنه عالم الآثار المصري سليم حسن، في موسوعته عن الحضارة المصرية، إنه كان حيوانا مقدسا ويحظى باحترام المصريين القدماء.

وتصور نقوش المصريين القدماء "الوشق" كمحارب يواجه الأفاعي ويقطع رأس الفوضى عند شجرة الإيشد المرتبطة بالحياة والخلود.

الوشق المصري موجود بالفعل حيوان بين القط والنمر أقرب الشبه للقط وله جهاز يشبه الرادار في أذنيه يستشعر بهم الخطر

موجود في الجبال،،، سبناء بكثره

والصعيد.

وما يعلم جنود ربك الا هو. pic.twitter.com/LlY4rm9F47 — أستـــــــاذ حــــــــمامⓂ️🇵🇸 (@OstazHamam12345) March 22, 2025

وذكرت تقارير أن هناك احتمال أن يكون الحيوان الذي هاجم الجنود مصاباً بالسُعار، أو ما يُعرف "بداء الكلب"، وهو مرض قد يغير سلوك الحيوانات.

ورجحت تلك التقارير أن إصابة الوشق الصحراوي بهذا المرض قد تؤدي إلى تغيرات في سلوكه كأن يتخلص من خوفه من البشر أو يقدم على سلوك عدواني تجاه البشر.

بالفيديو: نمور تصطاد طائرة من دون طيار

وسم #الوشق_المصري يتصدر مواقع التواصل في مصر، بعد تعرض جنود اسرائيليين لهجوم من الوشق pic.twitter.com/oipDZc5Hmi — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) March 22, 2025

واعتبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن هجوم هذا الحيوان على الجنود الإسرائيليين إنما "يأتي انتقاماً لسكان غزة وما يرونه من معاناة بسبب القصف الإسرائيلي. ووصف أغلب هؤلاء الوشق الصحراوي بأنه من جنود الله".

واستخدم بعض المستخدمين الهجوم كوسيلة لانتقاد الدول العربية، محملين منشوراتهم بعبارات ضمنية تشير إلى أن "أحداً لم يتحرك للدفع عن غزة".