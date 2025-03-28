إيلاف من لندن: وصف الأردن، على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، يوم الجمعة، مقطع الفيديو المسيء للعراقيين بأنه "مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر مجموعة من الجماهير الرياضية الاردنية والفلسطينية تردد هتافات مسيئة للعراقيين عقب المباراة التي جمعت المنتخب الفلسطيني والعراقي في يوم 25 مارس الجاري في العاصمة عمان ضمن تصفيات كأس العالم.

وأثار المقطع المتداول غضب الشارع العراقي لما تضمنه من اساءة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني، وبحثا خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على استراتيجية هذه العلاقات ومتانتها، والعمل المستمر على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني.

ووفقا للبيان فقد تناول الجانبان المحاولات التضليلية التي تسعى بعض الجهات إلى تمريرها بهدف الإساءة للعلاقات الأخوية بين العراق والأردن، من خلال نشر مقاطع فيديو مفبركة تتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في عمّان.

تحقيقات فنية

ونقل البيان عن الصفدي قوله، إن التحقيقات الفنية أثبتت بشكل قاطع أن الفيديو المنشور مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة التضليلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وشدد الوزيران على أن العلاقات العراقية - الأردنية الراسخة، ووعي الشعبين الشقيقين، أقوى من أن تتأثر بمثل هذه الفبركات والمغالطات التي تقف وراءها جهات مشبوهة، حسب البيان.

وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بيان اعتذار رسمي على خلفية تداول مقطع فيديو قال إنه “مفبرك” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن هتافات مسيئة تثير الكراهية بين الجماهير الأردنية والعراقية، وذلك خلال مباراة أقيمت على ستاد عمان الدولي.