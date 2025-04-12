إيلاف من لندن: يشتهر رواد المطاعم البريطانيون بسوء تذمرهم في المطاعم. وفي هذا التقرير يشارك كبار الطهاة، وأحد مستشاري الآداب، وكبير خدم سابق في القصر الملكي قي قصر (هايغروف)، نصائح حول كيفية الحصول على قيمة أموالك دون تجاوز الحدود.

ومع تقلص ميزانيات الأسر، ازدادت الحاجة إلى الاستمتاع بتناول وجبة في الخارج - ومعها ارتفعت التوقعات من المطاعم. لكن أي شخص عمل في مجال الضيافة يعرف أنها مسعى إنساني للغاية، وغالبًا ما يكون فوضويًا. الأخطاء أمر لا مفر منه.

إذن، ما هي الطريقة الصحيحة للشكوى عند حدوث خطأ ما؟ كيف تحصل على قيمة أموالك دون تجاوز الحدود؟

طلب فريق "المال" في (سكاي نيوز) من خمسة خبراء إجابات، من بينهم كبار الطهاة، وكبير الخدم السابق لدى الملك، ومستشار آداب.

اعرف طعامك

يقول برايان ماكيلديري، وهو طاهٍ يتمتع بخبرة تقارب 50 عامًا: "لكل دولة طرقها الخاصة في الشكوى، والمملكة المتحدة معروفة بسوءها الشديد".

اشتهر هذا الطاهي، المولود في نيوكاسل والبالغ من العمر 66 عامًا، بالطهي الاحترافي في المملكة العربية السعودية ودبي وليبيا وسويسرا ومالطا وفرنسا ونيويورك، ولكن بالنسبة له، فإن البريطانيين هم الأسوأ في إيجاد الأخطاء.

ويقول: في الولايات المتحدة، يشجع أصحاب المطاعم الزبائن على الشكوى، ويكون الزبائن صريحين وواثقين. ويضيف: "في فرنسا، معظم رواد المطاعم يطبخون أيضًا، لذا فهم على دراية بمعايير الطهي، ويعرفون كيفية تقديم الشكاوى، ولا يشتكون باستخفاف".

لكن في المملكة المتحدة، يقول ماكيلديري، المدير التنفيذي لاتحاد الطهاة البريطانيين، يونيشيف، إن البريطانيين إما يترددون في تقديم الشكاوى أو لا يعرفون ما يشكون منه.

الطبق الأول الذي يُثيرون ضجةً حوله عن طريق الخطأ؟ شريحة لحم، وفقًا لمعظم الخبراء الذين تحدثنا إليهم.

إذا كنت لا ترغب في تناول لحم دهنيّ، فلا تطلب شريحة لحم الريب آي. إذا كنت ترغب في طهيها جيدًا، فتوقع انتظارًا لمدة 15 دقيقة.

يتذكر ماكيلديري أن أحد الزبائن أعاد ثلاث شرائح لحم متتالية. وعندما حان وقت تقديم الرابعة له، قام الطاهي بزيارة شخصية.

"وضعتُ شريحة اللحم أمامه. سحبتُ كرسيًا وقلتُ له: 'سأشاهدك تستمتع بوجبتك وأتأكد من أنها مثالية يا سيدي'." "يا إلهي، كان الطعام مثاليًا في المرة الرابعة."

الأمر كله يتعلق بالموقف

لكن أحيانًا يكون هناك خطأ ما، خطأ جسيم، في الوجبة، كما حدث عندما وجد أحد زبائن جيسي دانفورد وود سنًا في أسنانهم.

انزعج الطاهي البالغ من العمر 46 عامًا، والذي يعمل في مطعمي بارلور وسيكس بورتلاند رود في لندن. ويقول: "فكرت، يا إلهي، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لم نتمكن من معرفة ما يحدث حقًا. هل كان سن الزبون؟ هل كان أحد أسنان الطاهي؟

ولما شعر ببعض الارتياح، اتضح أن الطبق المعني كان تيرين لحم خنزير مصنوع من رأس خنزير مطهو ببطء - وقد انكسر أحد أسنان الحيوان أثناء التحضير.

الصبر والتفهم والتواصل البصري

تقول لورا وندسور، خبيرة الآداب التي تدير أكاديمية الإتيكيت، إن أفضل طريقة للشكوى هي الصبر والتفهم والتواصل البصري.

وتقول: "يصرخ الكثير من الناس أثناء شكواهم سعياً وراء السلطة، لكنهم في الحقيقة يبدون سخيفين ومتغطرسين".

وتقول إنه لا يجب الابتسام بسخرية، ولا الإيماءات الكبيرة، وبالتأكيد لا يجب النقر بالأصابع؛ فالتحدث بهدوء وتكتم إلى النادل بعيداً عن الطاولة أكثر فعالية.

وعند سؤاله عمّا إذا كان الزبائن أكثر عرضة للحصول على طبق أو مشروب أو خصم مجاني إذا كانوا مهذبين، أجاب الشيف ماكيلديري بحزم: "بالتأكيد. ٢٠٠٠٪". إنه الحل لكل شيء.

لدى وود رأي مختلف: "الحمقى يحصلون على أشياء مجانية أيضًا، لكننا أكثر تحفظًا بشأن ذلك".

كم يُمكنك أن تأكل قبل الشكوى؟

في حين أن التكتم البريطاني قد يُثير ترددك، إلا أنه من الأفضل بكثير إثارة المشكلة فورًا، كما يقول الخبراء.

يقول غرانت هارولد، كبير الخدم السابق للملك والذي يُدير الآن المدرسة الملكية للإتيكيت، إن تناول أكثر من بضع لقيمات قبل الشكوى "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وإذا تذوقت واشتريت زجاجة نبيذ، فلا رجعة في منتصف كأسك الأول. يقول هارولد، الذي عمل لدى العائلة المالكة في هايغروف هاوس في كوتسوولدز: "إنها آداب سيئة للغاية، لا يجب عليك فعل ذلك".

يوافق الشيف وود على ذلك قائلًا: "يعتقد بعض الناس أنه من المقبول إنهاء الطبق بالكامل ثم يقول أحدهم: "كان ذلك مقرفًا، لا أصدق أنكم تقدمون هذا"، متوقعًا وجبة مجانية، لكنني أعتقد أن هذا استهزاء.

دانيال تومسون، المدير العام لفندق ثورلستون ذي الأربع نجوم في ديفون، يتبنى رأيًا مشابهًا.

بدأ دانيال العمل في قطاع الضيافة في الثالثة عشرة من عمره بالكذب بشأن عمره أمام بائع خضار، وهي أول وظيفة من بين وظائف عديدة شغلها في هذا المجال، بما في ذلك حمال، ونادل، وساقي، وطاهٍ، ومدير.

يقول تومسون، البالغ من العمر 48 عامًا: "إذا انتهيت من ثلاثة أرباع وجبتك ثم قررت أن دجاجك غير مطبوخ جيدًا، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

"إذا حصلت على طاولات بثلاث أو أربع زجاجات نبيذ ثم بدأت بالشكوى، فقد حان الوقت لإيقافها ودفع الفاتورة".

ما هي المدة التي تُعتبر طويلة جدًا؟

في قطاع مُثقل بالعمل ونقص الموظفين، تُعد الشكاوى من أوقات الانتظار من أكثر الشكاوى شيوعًا. لكن لا يجب أن تغضب بعد 10 دقائق، كما يقول وود.

ويقول: "يُحب الناس أيضًا هذه الخدعة الصغيرة التي تُشبه 'أنا أدفع لك مقابل العمل لدي'".

يقول زميله الطاهي ماكيلديري إن متوسط ​​مدة الوجبة المكونة من ثلاثة أطباق يجب أن تكون ساعة ونصف، لذا إذا انتظرت أكثر من نصف ساعة، فقد حان الوقت للحصول على خصم.

ووفقًا لهارولد، من المعتاد الحصول على زجاجة نبيذ مجانية إذا تأخرت الوجبة كثيرًا.

للحصول على وجبة مجانية، أعتقد أنك تتحدث عن طبق حساء يُقدم لشخص ما أو لازانيا في حضنه. "مع الخدمة السيئة، غالبًا ما يكون الكحول مجانيًا أو الطبق مجانيًا."

إلغاء الإكراميات التلقائية

ذكرت القائمة "إضافة إكرامية 12.5%". كانت الخدمة سيئة. وصلت الفاتورة.

في هذه المرحلة، قد تبدو الصورة التي يرسمها ماكيلديري للعشاء البريطاني الخجول مألوفة بعض الشيء.

لكن خبيرة الإتيكيت وندسور تقول إن على البريطانيين تجاوز الأمر. وتقول: "أعتقد أن الوقت قد حان لنتوقف عن التصرف بغرابة ونكون أكثر استباقية،" وتضيف: "لسنا أطفالًا. نحن بالغون، وعلينا أن نتحكم بما يدور حولنا".

وتتابع وندسور: الإكرامية دائمًا طريقة طوعية للتعبير عن التقدير - لا يهم إن كانت مُدرجة في الفاتورة. "إذا لم تُقدّر الخدمة، فقل للنادل: 'أنا آسف، الخدمة لم تكن بالمستوى المطلوب، وأودّ منك حذفها من الفاتورة'."

وفي الأخير، يضيف ثورلستون أن الأمر كله يعود إلى تكلفة المعيشة. ويقول: "يدفع الناس مبالغ طائلة هذه الأيام للخروج. وأعتقد أنه مع ازدياد قلة المال في الوقت الحالي، فإن توقعات الناس عالية جدًا أينما ذهبوا، لذا يجب أن تكون الخدمة مُرضية في كل مرة."

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/money-consumer-personal-finance-latest-sky-news-blog-13040934