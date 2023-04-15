العدد 8020 الخميس 13 أبريل 2023
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إيلاف المغرب
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How To Spend It Arabic
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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من عناوين اليوم
وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان خطوات عودة دمشق إلى "محيطها العربي"
البحرين وقطر تستأنفان علاقاتهما
الرئيس البرازيلي يصل إلى الصين في زيارة رسمية
درافور: إعلان حالة طوارئ بعد اشتباكات قبلية أوقعت 24 قتيلا
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طبق اليوم
كبة اليقطين بالسلق وسلطة الزهرة المشوية وكيكة سيباستيان
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شاكرية وسلطة ملونة وعثملية الكاسترد بالفراولة
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ يوم
(0)
السلمون المشوي مع المعكرونة وسلطة الخس بالكرانبيري وحلوى اللؤلؤة
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ ٢ أيام
(0)
الكبة الصاجية والباطرش والأرز بالحليب مع جوز الهند
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ ٢ أيام
(0)
نيوكي الشمندر وحساء الجزر وتورتة الفراولة
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ ٤ أيام
(0)
الباذنجان الملفوف وسلطة الكومكوات وتورتة العثملية
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ ٥ أيام
(0)
"منغوليان بيف" وسلطة لولو روزا ومهلبية الفستق
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ ٦ أيام
(0)
قوارب البطاطس والسلطة اليونانية وكعكة جوز الهند
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ ٧ أيام
(0)
ستروغانوف اللحم وسلطة الكينوا والكلّاج
ناهد درجي
طبق اليوم
منذ ٨ أيام
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الأرز الأصفر بالبازيلاء وحساء الشمندر وحدف رمضان
ناهد درجي
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