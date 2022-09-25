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إيلاف من بيروت: إنهم يغنون أغان روسية عن الجريمة والعقاب لإخفاء صراخ السجناء في زنازين التعذيب. فقد تعود من الاستجواب بأسنان أقل أو ببعض الأضلاع المكسورة... أو قد لا تعود على الإطلاق. هذه هي الحياة في الأسر بالنسبة للمقاتلين الأوكرانيين حيث يواجهون معاملة يقول سجناء سابقون إنها تنتهك اتفاقيات جنيف بما في ذلك العنف المنتظم والتعذيب وحجب النوم والطعام.

في الأسبوع الماضي، أطلق سراح أكثر من 200 أسير حرب أوكراني بارز في تبادل غير متوقع وسري توسطت فيه تركيا والسعودية. في المقابل، ذهب 55 جنديا روسيا وفيكتور ميدفيدشوك، النائب الأوكراني السابق والحليف المقرب من الرئيس بوتين الذي تتهمه كييف بالخيانة العظمى، في الاتجاه المعاكس. وركزت عملية تبادل السجناء الانتباه على الظروف القاتمة للعديد من المقاتلين الذين ما زالوا محتجزين لدى القوات الروسية في أوكرانيا.

مخاوف على الآخرين

وكان من بين المفرج عنهم 108 من أعضاء فوج آزوف وخمسة قادة عسكريين وعشرة أجانب، نصفهم بريطانيون. وكان اثنان منهم، وهما أيدن أسلين وشون بينر، قد حكم عليهما بالإعدام في يونيو في محاكمة صورية إلى جانب إبراهيم سعدون، وهو مغربي أطلق سراحه أيضا بموجب الاتفاق. وبينما كانت عائلات المفرج عنهم تشعر بالنشوة، أثارت صور الأسرى السابقين الهزيلين، بمن فيهم أحدهم بذراع مصابة سابقا أصبحت مشوهة بسبب نقص الرعاية الطبية، مخاوف على سلامة المئات الذين ما زالوا في الأسر. وبعد وقت قصير من عودتهما إلى المملكة المتحدة الجمعة، قال بينر وأسلين إنهما تعرضا للضرب والصعق بالكهرباء.

قال نائب قائد فوج آزوف المعروف باسم 'مولفار'، الذي أمضى الخميس مع بعض السجناء المفرج عنهم في مكان غير محدد في أوكرانيا، إن الكثيرين في حالة بدنية ونفسية سيئة. وأضاف أنهم يحالون لإعادة التأهيل ودعم الصحة العقلية بعد تعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب، فضلا عن سوء التغذية والحرمان من النوم. وقال مولفار: "جميعهم سعداء لأنهم في أوكرانيا ولم يعودوا في السجن. الآن نفكر في أولئك الذين ما زالوا في السجن. إنه مظلم جدا للعقل والجسم".

وكانت ثلاث نساء حوامل من بين المفرج عنهن، بمن فيهن امرأة من المتوقع أن تلد في غضون أسابيع.

إنهم يسحقون الناس

"رأيت الضرب وضربوني أيضا"، قال جندي أوكراني معروف باسم مانغو، وهو عضو في فوج آزوف أمضى أسابيع يقبع في سجن أولينيفكا قرب مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا. وأعيد استخدام مركز الاحتجاز المهجور سابقا في الربيع وأصبح المرفق العقابي الأكثر شهرة في الحرب عندما أحرق ما لا يقل عن 50 جنديا أوكرانيا حتى الموت في انفجار غامض هناك في أواخر يوليو. وقال مانغو الذي أطلق سراحه في يونيو: "إنهم يسحقون الناس بشدة لدرجة أنهم يكسرون أحد أطرافهم أو يخترقون الرئة. شاهدت رجلا أصيب بنوبة قلبية وأغمي عليه أثناء تعرضه للضرب. لم يساعدوه، بل سحبوه جانبًا. لا أعرف ماذا حدث له".

وكان تبادل الأسرى الأسبوع الماضي أكبر تبادل للأسرى منذ غزوة فبراير. وكان القادة الأوكرانيون، الذين قيل إنهم احتجزوا في الحبس الانفرادي، يعتقدون أنهم يأخذون من زنازينهم لتقديمهم للمحاكمة. وسيبقى الرجال، بمن فيهم قائد فوج آزوف دينيس بروكوبينكو، في تركيا حتى نهاية الحرب بموجب شروط الصفقة. ويعتقد أنهم احتجزوا في موسكو، بينما أطلق سراح السجناء أيضا من أولينيفكا وسجن منفصل في دونيتسك، رفض مولفار الكشف عن اسمه. ومن غير الواضح عدد السجناء الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. وفي يونيو ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 2500 مدافع عن ميناء ماريوبول في شرق أوكرانيا قد اعتقلوا. أولئك الذين لم يلقوا حتفهم أو تم تبادلهم لا يواجهون فقط ظروف سجن وحشية ولكن ، بالنسبة للبعض، محاكمة استعراضية محتملة يديرها وكلاء روس كان من المقرر أن تتم الشهر الماضي ولكن تم تأجيلها لأسباب غير محددة.

مقاتلو ماريوبول

تم نقل مانغو إلى أولينيفكا في منتصف مايو، جنبا إلى جنب مع أكثر من 2000 مقاتل آخر شاركوا في الدفاع عن ماريوبول. سيطر موقفهم الأخير في أعمال الصلب العملاقة في المدينة على العالم لكن بعد 82 يوما من مقاومة الحصار الوحشي، كان العديد من المدافعين - بمن فيهم مقاتلو آزوف وجنود آخرون من الجيش الأوكراني، إضافة إلى الشرطة والمتطوعين ووحدات الحرس الوطني - منهكين ويعانون سوء التغذية وإصابات غيرت حياتهم، فأمرتهم القيادة العليا الأوكرانية بالاستسلام.

كان لا بد من بتر ذراع مانغو في المخابئ تحت أزوفستال أثناء الحصار بعد انفجار قذيفة قربه. مع ذلك، لم يتلق سوى القليل من العلاج أثناء وجوده في الأسر. وخلال فترة عمله التي استمرت خمسة أيام في مستشفى دونيتسك، قال إنه تم تغيير ضماداته مرة واحدة فقط. وفي يونيو، كان جزءا من عملية تبادل للسجناء المصابين. "إنهم يحاولون كسرك نفسيا. لا وصول إلى المعلومات ويقولون لك إن خاركيف قد سقطت، أو أن كييف محاصرة وأن زيلينسكي هرب. كل يوم في الساعة 6 صباحا يعزفون النشيد الوطني الروسي ويحاولون جعلك تغنيه"، كما قال سايروس ، وهو سجين سابق آخر في أولينيفكا عانى إصابات شظايا في الجمجمة في ماريوبول.

تم الاحتفاظ بالمدافعين عن ماريوبول في منطقة "الثكنات"، والتي كانت مصممة لاستيعاب 350 شخصا لكنها في الواقع تضم أكثر من 600 شخص، مع ما يصل إلى عشرة رجال في زنزانة لرجلين. وفي يوليو، أسفر انفجار غامض عن مقتل 50 شخصا على الأقل في مستودع منفصل يقول سجناء سابقون إنه كان على بعد 400 متر. وزعمت روسيا أن السبب في ذلك هو صاروخ هيمارس أطلقته أوكرانيا. ويقول خبراء مستقلون إن الأدلة المرئية على الأضرار التي لحقت بالسجن لا تتفق مع رواية موسكو للأحداث.

إصابات وأمراض معدية

ووفقا للأمم المتحدة، يعاني عدد من أسرى أولينيفكا من الأمراض المعدية، بما في ذلك التهاب الكبد A والسل. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة مراقبة حقوق الإنسان في المنظمة، إنه لم يسمح للأسرى بالاتصال بأقاربهم لإخبارهم بأسرهم أو حالتهم الصحية، تاركين العائلات 'محرومة من حقها في معرفة ما حدث لأحبائها'. وقال الصليب الأحمر أيضا في بداية هذا الشهر إنه منع من الوصول إلى أولينيفكا، لكنه زار البلاد مرتين في مايو لتقييم احتياجات السجناء وتسليم خزانات المياه.

ويجري استجواب السجناء بانتظام؛ ويحاول الجنود الروس إجبارهم على توقيع وثيقة اعتراف تقول إنهم دمروا ماريوبول وقتلوا مدنيين بناء على أوامر قادتهم. وتشير أحدث التقديرات الأوكرانية إلى أن عدد القتلى في المدينة يبلغ 87 ألفا، على الرغم من أنه من المستحيل التحقق من عدم الوصول إليها. وتشير تقديرات أخرى إلى أن الرقم يقترب من 20 ألفا. وقال مانغو: "أصروا على أننا دمرنا ماريوبول وفجرنا مسرح الدراما. لم يكن لدى آزوف طائرات وكانت الثقوب الضخمة في المدينة ناجمة عن قنابل جوية - لقد حثثناهم على استخدام رؤوسهم ، لكن كان من الواضح أنهم فهموا الواقع بالفعل".